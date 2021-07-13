Kaymakam Akbulut'tan Belbuka Üst Bölgesine ziyaret
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Kaymakam Akbulut'tan Belbuka Üst Bölgesine ziyaret

Kaymakam Akbulut'tan Belbuka Üst Bölgesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan ile birlikte PKK terör örgütünün geçiş güzergahını engellemek ve bölgenin emniyetini sağlamak amacıyla kurulan Belbuka Üs Bölgesini ziyaret ederek güvenlik güçlerine moral ve motivasyon desteğinde bulundu.

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan ile birlikte PKK terör örgütünün geçiş güzergahını engellemek ve bölgenin emniyetini sağlamak amacıyla kurulan Belbuka Üs Bölgesini ziyaret ederek güvenlik güçlerine moral ve motivasyon desteğinde bulundu.

Kaymakam Akbulut, Belbuka Üs Bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra bölgedeki mevzileri de tek tek gezdi. Nöbet tutan Mehmetçik ve güvenlik korucularıyla bir süre sohbet eden Kaymakam Akbulut, "Can ve mal güvenliğimizi koruyan, vatan ve bayrak sevdası ile 7/24 nöbet bekleyerek vatandaşımızın güveni ve huzuru için canı pahasına gerçekleştirdiğiniz zorlu görevden dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi. - VAN

Kaymakam Akbulut'tan Belbuka Üst Bölgesine ziyaret
Kaymakam Akbulut'tan Belbuka Üst Bölgesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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