Kayısıda patik dönemi başladı
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Kayısıda patik dönemi başladı

Kayısıda patik dönemi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya kayısı ihracatının büyük bir bölümünü karşılayan ve dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da Haziran ayında başlayan kayısı hasadı sona erdi.

Dünya kayısı ihracatının büyük bir bölümünü karşılayan ve dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da Haziran ayında başlayan kayısı hasadı sona erdi. Hasat sonrası kayısıyı çekirdekten ayırma işlemi halk diliyle patik dönemi birçok yerde başladı.

Kayısıları, ağaçlardan silkeleyerek kurutan üreticiler yapılan zorlu işlemlerin ardından son olarak patik evresine geçtiler. Güneşte kurutulan kayısıları çekirdeklerinden ayrılarak ihracat öncesi son halini alıyor.

Kayısı patik işlemlerinin yapıldığı yerlerden biri olan Malatya Battalgazi Çolakoğlu Mahallesinde, kayısı üreticisi olan ve patik işlemiyle uğraşan Tevfik Yıldırım, kayısının çekirdekten ayırma işlemine yeni başladıklarını ve kayısı işinin zorluklarından bahsederek, "Kayısı işi gerçekten zor iştir. Geceni gündüzüne katıyorsun ve satış noktasına gidene kadar elimiz kayısının içinden çıkmıyor. Bu da 2 aya yakın bir zaman alıyor. Çiftçiler emeğinin karşılığını alırlar" şeklinde konuştu.

Patik işlemi için akrabasına yardım giden Halil İbrahim Sarısakal, kayısının zor iş olduğunu belirterek, "Tek tek kayısıları çekirdeklerinden ayırıyoruz. Bende burada akrabama yardıma geldim. İşçi parasını kurtarmıyor. Bizlerde ailemiz ile buradayız. Tabi ki kayısı işi çok zor. Bunun üstüne bir de kayısının para etmemesi kayısı üreticisini iyice sıkıntıya sokuyor. Emeklerinin karşılığını alamıyorlar" dedi. - MALATYA

Kayısıda patik dönemi başladı
Kayısıda patik dönemi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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