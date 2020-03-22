Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in bulunması için Munzur didik didik aranıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in bulunması için Munzur didik didik aranıyor - Haber
Munzur Çayı, Munzur, 3. Sayfa

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in bulunması için Munzur didik didik aranıyor

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in bulunması için Munzur didik didik aranıyor Kayıp Mehmetçiğin, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaralandığı da öğrenildi Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i...

22.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:24
Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in bulunması için Munzur didik didik aranıyor

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in bulunması için Munzur didik didik aranıyor

Kayıp Mehmetçiğin, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaralandığı da öğrenildi

TUNCELİ - Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları birçok ekibin katılımıyla sürerken, insansız hava araçlarından alınan görüntüler de uzmanlar tarafından anında değerlendiriliyor. Öte yandan, kayıp Güneş'in 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilerle çatışırken yaralandığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 Ağustos Resepsiyonu'na davet edildiği öğrenildi.

Olay, 6 gün önce Tunceli-Ovacık karayolu Anafatma mevkii Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.

Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Rize, Van ve Tunceli dahil birçok ilden JAK, JÖAK, SAK, dalgıç polisler, jandarma, AFAD ve gönüllülerinin katıldığı çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nda belirlenen noktalar didik didik aranıyor. Kent merkezine kadar devam eden arama çalışmalarına İHA'lar da havadan aldıkları görüntülerle destek sağlıyor.Ayrıca jandarma, polis ve AFAD gönüllüleri tarafından da kıyı taramaları gerçekleştiriliyor.

Arama çalışmalarını Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de yakından takip ediyor.

Uzman Çavuş Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, annesi Aysel, babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yerinde izliyor.

FETÖ'cülerle çatışırken yaralanmış

Kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in 15 Temmuz 2016 yılında terör örgütü FETÖ tarafından başlatılan darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli olduğu ve darbecilerle çatışırken yaralandığı öğrenildi.

FETÖ'cülere karşı verdiği mücadele nedeniyle Güneş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna davet edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı etiketleyerek paylaşımda bulunan uzman çavuşun eşi Gülnur Ortakçı Güneş, "15 Temmuz'da da savaştı eşim, yaralandı, oradaki başarısından dolayı 30 Ağustos Resepsiyonuna çağırmıştınız. Bakın hemen yanınızda duruyor ne olur bulunması için daha fazla ekip görevlendirilsin. Şimdi soğuk suların altında" ifadelerini kullandı.

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in bulunması için Munzur didik didik aranıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in bulunması için Munzur didik didik aranıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haber
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haber
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
'Evden çıkmayın' uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haber
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haber
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Abla kardeş aynı kaderi paylaştı! Biri mezarda diğeri savaşıyor Haber
Abla kardeş aynı kaderi paylaştı! Biri mezarda diğeri savaşıyor
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılmadı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılmadı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda...
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Tom Hanks Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Polis İtalya Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in bulunması için Munzur didik didik aranıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 16:10:37. #1.14#
title