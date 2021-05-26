Kayıp sevgilisini aramak için Müge Anlı'ya katılan evli adamın bir sevgilisi daha ortaya çıktı
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Kayıp sevgilisini aramak için Müge Anlı'ya katılan evli adamın bir sevgilisi daha ortaya çıktı

Kayıp sevgilisini aramak için Müge Anlı'ya katılan evli adamın bir sevgilisi daha ortaya çıktı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Magazin

Müge Anlı'nın programında 38 gündür kayıp olan Fatma Öz ile ilgili ilginç gelişmeler yaşandı. Öz'ün evli ve 2 çocuklu olduğu halde birlikte yaşadığı sevgilisi Bahri bey dün programda silahla intihara kalkıştı. Bugün ise Bahri beyin başka bir sevgilisi olduğu iddia edilen Yasemin hanım ortaya çıktı. Yasemin hanım, "Evli olduğu için ilişkimiz bitti, sadece arkadaşız" derken, Öz'ün kardeşi ise Fatma hanımın kaybıyla ilgili Yasemin hanımı suçladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen evli bir erkekle beraber yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz 38 gündür kayıp. Bugünkü programda, Öz'ün kaybından sonra yeni gelişmeler yaşandı.

Evli ve 2 çocuklu olmasına rağmen Fatma Öz ile birlikte yaşayan Bahri bey, kaybolan sevgilisiyle ilgili Müge Anlı'ya başvurmuş. Dünkü programda ise silahla intihara kalkışmışt. Bahri bey'in hastanede tedavisi devam ediyor.

EVİ HIZLI BİR ŞEKİLDE TEMİZLEMİŞLER

Fatma Öz kaybı sonrası yayını ihbar kabul eden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Müdürlüğü Ekipleri ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Savcılık talimatıyla harekete geçerek kayıp şahsın evinde inceleme çalışmaları başlattı. Alanda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi, evin pırıl pırıl olduğu dikkatlerden kaçmazken kaybın ardından gerçekleştirilen bu acele temizlik çalışması akıllarda şüphe uyandırdı.

YENİ SEVGİLİSİ YAYINA KATILDI

Bugün ise yayına Bahri beyin sevgilisi olduğu iddia edilen Yasemin hanım katıldı. Canlı yayına katılan Yasemin isimli kadın, Fatma Öz konusunda bir şey görüp duymadığını söyleyerek, Öz ile ilgili Bahri'ye gerekli tavsiyeler verdiğini, ''Polise git'' dediğini ama Bahri'nin biz bulalım dediğini iddia etti. Yasemin, "Fatma ile ilgili konularda bir bilgim yok. Hiç tanışmadık. Bahri ile tanıştıktan sonra içerisinde bulunduğu durumu bana anlatınca her şeyden haberim oldu" dedi. ''Bahri hayatımda ama aramızda aşk yok'' sözlerini de ekledi.

FATMA ÖZ'ÜN KARDEŞİ YASEMİN HANIMI SUÇLADI

Fatma Öz'ün kardeşi Mehmet Öz ise çok çarpıcı iddialarda bulundu. Yaseminin her şeyi bildiğini Bahri ile birlikte olmak için ablasını ortadan kaldırdıklarını iddia etti. Mehmet bey dün yayın sonrası, Bahri'nin Yasemin'i farklı numaradan arayıp tembihlediğini, Bahri Bey'in Yasemin Hanım'ın ve Mahmut Bey'in beraber evi temizlediğini ileri sürdü ve Erdinç, Tuna isimlerini sordu.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Yasemin hanımın sürekli olarak Bahri beyi savunması ise Müge Anlı'yı çileden çıakrdı. Anlı, "Sizi kandırmış bunun farkında mısınız? derken, Yasemin hanım, "Kandırsa ne var?" deyince Anlı da "O tabi sizin değeriniz, sizin kendinize verdiğiniz değersizlik" ifadelerine yer verdi.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Kayıp sevgilisini aramak için Müge Anlı'ya katılan evli adamın bir sevgilisi daha ortaya çıktı - Haberler Magazin
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