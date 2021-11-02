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Kayıp polis memuru için tüm imkanlar seferber edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp polis memuru için tüm imkanlar seferber edildi

Tokat'ın Almus ilçesinde izne ayrıldıktan sonra kayıplara karışan polis memurunun bulunması için ekipler seferber edildi.

ALMUS, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Almus ilçesinde izne ayrıldıktan sonra kayıplara karışan polis memurunun bulunması için ekipler seferber edildi.

Edinilen bilgiye göre; Almus İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Musa Tüzün (39), 22 Ekim'de izne ayrıldı. 28 Ekim 2021 tarihinde izne ayrıldığı günden itibaren ailesi tarafından ulaşılamaması nedeni ile kayıp başvurusu yapıldı. Almus ilçesinde dağlık alanlarda, baraj çevresinde AFAD, jandarma, özel harekat polisi tarafından arama çalışması 2. günde devam etti. Hassas burunlu arama kurtarma köpekleri, insansız hava araçları tarafından arama çalışmalarına destek verildi. Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ekipler tüm imkanlar kullanılarak, bütün detaylar ve ihtimaller dikkate alarak aramalar devam etmektedir. Ayrıca ülke çapında da kayıp polis memurumuzun bulunması için aramalar yapılmaktadır" bilgilerine yer verildi. - TOKAT

Kayıp polis memuru için tüm imkanlar seferber edildi

Kayıp polis memuru için tüm imkanlar seferber edildi

Kayıp polis memuru için tüm imkanlar seferber edildi

Kayıp polis memuru için tüm imkanlar seferber edildi

Kayıp polis memuru için tüm imkanlar seferber edildi

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