3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'den 9 gündür haber yok! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'den 9 gündür haber yok! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Yağal ailesinin kayıp kızları Müslüme'yi arama çalışmalarında 9'uncu güne girildi. Çadırın bulunduğu alanın çevresindeki 20 kilometrelik bölgede hiçbir ize rastlanılmaması kaçırılma ihtimalini güçlendiriyor.

Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da, ailesi çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde de sürdürülüyor. Bugüne kadar küçük kızdan herhangi bir iz bulunamazken, jandarma ekipleri de ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına alıyor. Bölgedeki farklı alanlara arama noktası kuran jandarma, şüpheli araç ve sürücü bilgilerini kontrol ediyor.

DİK YAMAÇLAR VE KUYULARA HALATLA İNİLİYOR

Çalışmalarını sürdüren AKUT ve AFAD ekipleri, Müslüme'nin kaybolduğu bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara, kuyulara halatlarla inerek tarama yapıyor. Neredeyse her taşın ve ağacın altı didik didik aranıyor.

3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'den 9 gündür haber yok! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Müslüme'nin bulunması için bugün de arama- kurtarma ve kadavra köpekleri, dron, uçak, 200 kişilik personel ve 100 gönüllünün desteğiyle arama çalışmaları devam ediyor.

3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'den 9 gündür haber yok! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

KAÇIRILMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Öte yandan aramalar sırasında, taş üzerinde saptanan kan izinin analiz sonucu beklenirken, jandarma ekipleri, köylülerin de ifadelerini alıyor. Çadırın bulunduğu alanın çevresindeki 20 kilometrelik bölgede hiçbir ize rastlanılmaması nedeniyle kaçırılma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.

Evlilik hazırlığı yapan genç, kazada hayatını kaybetti! Geriye, kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği anların görüntüsü kaldı

Evlilik hazırlığı yapan genç, kazada hayatını kaybetti! Geriye, kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği anların görüntüsü kaldı

 Kayıp Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmalarında korkutan gelişme! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu

Kayıp Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmalarında korkutan gelişme! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title