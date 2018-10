Kayıp Kedisi Bulabilmek İçin Semt Değiştirdi

Kayıp kedisi bulabilmek için semt değiştirdi

3 ay boyunca kediyi arayan Fatma Özaslan, arkadaşının daveti üzerine gittiği parkta tesadüfen kediyi buldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te hayvensever Fatma Özaslan, 3 ay önce kaybolan kediyi bulabilmek için semt değiştirdi. Kedinin en son kaybolduğu mahalleye taşınan kadın kediyi şans eseri sokakta buldu.

Gaziantep'in Binevler Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Özaslan, yavruyken sahiplendiği kediye yaklaşık 2 yıl boyunca baktı. Bayan kuaförlük yapan Fatma Özaslan, kendisinden kediyi isteyen müşterisine hediye etti. Yavru kediyi verdiği müşterisinin kaybetmesi üzerine büyük bir acı yaşayan Fatma Özaslan, aylar süren arama çabalarında da başarılı olamadı.

Son çare olarak kedinin kaybolduğu Şehirgösteren Mahallesi'ne taşınma kararı aran Fatma Özaslan, kedinin kaybolduğu bölgede her gün kediyi aramaya devam etti. Kediyi bulabilmek için yaklaşık 7 kilometre uzaklıktan evini ve eşyalarını taşıyan hayvansever kadın, tüm aramalarına rağmen kediyi bulamadı.

3 ay sonra parkta buldu

Kedsinin kaybolmasının ardından her gün ağladığını ve sürekli resimlerine bakarak hasret gidermeye çalıştığını söylediği kedisini aramaya devam eden Fatma Özaslan, komşusunun daveti üzerine gittiği parkta otururken kediyi buldu. Kedinin kendisini tanıdığını anlatan Özaslan, "Tarçın isimli kedimi 3 ay evvel Gaziantep Şehirgösteren Mahallesi'nde oturan bir hanımefendiye vermiştim. Kediyi verdiğim kişi, yavruyu araçtan indirdiği esnada kaçırmış. Hiç vakit kaybedenden bahsi geçen siteye gelerek tarçın isimli kedimi aramaya başladım, günlerce aramalarım günlerce sürdü. Aradan yaklaşık 3 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen kediyi bulamadım. Videolarını açıp izledim, resimlerine baktım, ağladım ancak hiç bir zaman umudumu kaybedim. Son çare olarak bu siteye taşınmaya kara verdim ve buradan ev tutum. Bir gün komşularımdan biri beni buradaki parka davet etti, ben de davete icabet ettim. Parkta otururken etrafımıza sokak köpekleri ve kediler geldi. Biz de o hayvanlara yiyecek verdik. Bir süre sonra bir kendi geldi bizim bulunduğumuz masaya oturdu. Tarçın'ın olabileceğini düşündüm, elimi uzattım. O da suratını elime sürdü. Önce tanıyamamıştım ama yakından inceleyince üzerindeki belirgin beyazlığından kaybolan kedim olduğunu anladım. Dünyalar benim oldu.Tarçın diye seslendim, bana sarıldı. Halen inanamıyorum orada sevinç göz yaşları döktüm mutluluktan ne diyeceğimi şaşırdım. Yanımda oturan arkadaşım da benim ağladığımı görünce o da ağlamaya başladı. Tarçın benim elime doğdu doğumunu ben gerçekleştirdim. Annesine de besliyordum, bakıyordum" dedi.

Çöpün kenarında bulunan başka bir kediyi daha besliyor

Fatma Özaslan, çöpün kenarında bulunduğu bir kediye daha baktığını anlatarak, insanlara çağrıda bulundu. Özaslan, "Evde bir kedi daha var onuda sokakta çöp varilinin kenarında buldum. Yaralı tedavisini yaptırıyorum. Bunlar bize Allahın emanetleridir. Hayvan severler lütfen bir heves uğruna bu canları alıp sonra sokağa terk etmeyin. Bunların da psikolojisi bozuluyor. Sonuçta bunlarda can tıpkı insan gibi bunların da duyguları var" diye konuştu.