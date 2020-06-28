Kayıp İkranur her yerde aranıyor Kayıp İkranur her yerde aranıyor Bulancak'ta dün akşam üzeri kaybolan ve ve aradan geçen 24 saatte henüz izine rastlanılamayan İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp İkranur her yerde aranıyor

GİRESUN - Bulancak'ta dün akşam üzeri kaybolan ve ve aradan geçen 24 saatte henüz izine rastlanılamayan İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde dün akşam üzeri henüz bilinmeyen bir nedenle kaybolan İkranur Tirsi'yi arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri devam ediyor. Sarp bir arazi yapısına sahip olan bölgede yürütülen zorlu arama şartları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Jandarma timleri karadan, drone ile ise de havadan bahçeler taranırken ekipler küçük kızdan bir iz bulabilmek için tüm çabalarıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA