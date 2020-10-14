4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
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4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu

14.10.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:42

Aydın'da, 10 Ekim gecesinden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Hemşireyi boğarak öldürdüğünü itiraf eden sevgilisi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde 10 Ekim gecesinden bu yana haber alınamayan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Cinayeti işlediğini itiraf eden kadının erkek arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Didim'de yaşayan ve 10 Ekim gecesinden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) cansız bedeni bulundu. Didim'in Efeler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi emekli hemşire Hatice Tusu'yu arayan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Tusu'yu tanıyanların da ifadesine başvuran Didim polisi, Tusu'nun son görüldüğü erkek arkadaşı emekli bankacı olan Suat A.'yı (58) Denizli Sitesi mevkiinde bulunan bir kafeteryada yakaladı.

4 gündür aranan hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Suat A., sorgusunda cinayeti itiraf etti. Cinayet zanlısı Suat A.'nın Hatice Tusu ile 3 yıldır sevgili olduklarını ve geçen hafta Tusu'nun kendisine ayrılmak istediğini bildirdiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında Tusu'yu boğarak öldürdüğünü, cansız bedenini ise Hisar Mahallesi'ndeki Arıtma Tesisi yakınındaki makilik alanda bulunan bataklığa gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının itiraflarından yola çıkan polis ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı.

4 gündür aranan hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu

KADININ CANSIZ BEDENİ İTFAİYE EKİPLERİNCE TOPRAK ALTINDAN ÇIKARTILDI

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi de sevk edilirken, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kadının cansız bedeni itfaiye ekiplerince toprak altından çıkartıldı. Talihsiz hemşirenin cenazesi otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 gündür aranan hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu

ADLİYEYE ÇIKARTILDI

Cinayeti itiraf eden Suat A. ise emniyetteki sorgusunun ardından Didim Adliyesine çıkartıldı. Zanlı, cinayetle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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Haber Yorumları (2)
ADA: Bu hemşireler emekli olduktan sonra rahat durmuyorlar yaşın 50 olmuş napıcaksın sevgiliyi bizim işyerindede var bir tane yaş 60 gece gündüz sosyal medyada zengin yakışıklı genç sevgili arıyor
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XYZ: Hapishanede beslemeyin idam yoksa gerekeni yapın yahu seni istemiyorsa sende onu bırakıp gidersin öldürmekmi lazım iki çocuğu yetim bıraktın kalıbına katil
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