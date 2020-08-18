Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı

Tunceli'de 227 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı.

18.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:39

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada "Gülistan Doku'nun ailesinin talebi üzerine, Sarı Saltuk Viyadüğü köprü ayağının taban kodunda araması yapılabilmesi için suyun minimum seviyeye kadar indirilerek Uzunçayır Barajının tahliye edilmesi gündeme gelmiştir. 6 Ağustos 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen tahliye çalışmaları sonucunda baraj suyu teknik olarak mümkün olan minimum seviyeye düşürülmüştür. Bu suretle AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 sualtı ve su üstü personeli, 3 ROW (sualtı arama robotu), 1 adet sonar cihazı, 11 bot ile su üstü ve sualtı arama çalışması, Tunceli Özel Harekat Polisi 39 personel, AFAD Gönüllüsü 20 personel ile kıyı şeridi ve arazi taraması gerçekleştirilmiştir" denildi.

ARAMALAR SONLANDIRILDI

Yeniden başlanılan arama çalışmalarına ilişkin detaylara yer verilen açıklamada, "Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarında arama sahası 15 sektöre bölünmüş olup, 4 kilometre mesafede yaklaşık bin 320 dönüm büyüklüğündeki alanda sualtı ve su üstü arama çalışması titizlikle yürütülmüştür. Sualtı arama robotu, sonar ve kurbağaadam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı

ARAMALAR 542 PERSONEL İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bugüne kadar yapılan arama çalışmalarına ilişkin bilgilerinde verildiği açıklamada, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar; AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve AFAD Gönüllülerinden oluşan toplam 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 row, 6 drone, 4 Sonar, 3 arama köpeği ile devletimizin tüm imkanları seferber edilerek gerçekleştirilmiş olup 225 gün süren arama çalışmaları sonucu Gülistan Doku'ya ulaşılamamıştır. Bu tür aramalar su altında dünyadaki örneklerinde 7 gün yapılmakta, olağanüstü durumlarda bu süre 15 güne kadar uzatılabilmektedir. Hal böyleyken baraj gölü üzerindeki arama faaliyetleri 226 gün boyunca sürdürülmüştür. Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır.

900 SAAT KAMERA KAYDI İZLENDİ, 225 ŞAHSIN İFADESİ ALINDI

Öte yandan; günümüze kadar MOBESE kamera görüntüleri, özel kurum ve kişilere ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelenmiştir. Sarısaltuk Viyadüğünü kullanan iki araç içi kamerası görüntüleri olmak üzere toplam 85 kameradan 900 saat detaylı kamera izleme çalışması yapılmıştır. 2 müşteki, 1 şüpheli ve 222 bilgi sahibi olmak üzere toplam 225 şahsın ifadesi alınmış olup, ayrıca Sarısaltuk Viyadüğü'nden farklı saatlerde geçen 230 araç sürücüsü ile görüşülmüştür Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen özel ekip Tunceli'de Gülistan Doku'nun kayıp olayının soruşturması amacıyla 3 ay görev yapmıştır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir" diye kaydedildi. - TUNCELİ

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
113: Aile için zor bir durum Allah kimsenin başına vermesin. Garibanın çocuğuna bu üzücü durum olsaydı böyle arama yapmazlardı.
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