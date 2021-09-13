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Kayıp alzheimer hastası 3 gün sonra bulundu

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
Kayıp alzheimer hastası 3 gün sonra bulundu

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası Fikri Özyılmaz (65), AFAD ve jandarma ekiplerince köyünden 4 kilometre uzaklıkta baygın halde bulundu.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası Fikri Özyılmaz (65), Afad ve jandarma ekiplerince köyünden 4 kilometre uzaklıkta baygın halde bulundu. Özyılmaz, tedaviye alındı.

Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde oturan alzheimer hastası Fikri Özyılmaz, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Özyılmaz'ı bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD Bilecik, Bursa Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) ve sivil arama kurtarma kuruluşlarından gelenlerle birlikte arama başlatıldı. AFAD Bursa Müdürlüğü'nden getirilen iz takip köpeğinin de desteğiyle Özyılmaz, köyüne 4 kilometre uzaklıktaki bir kayalıkta baygın halde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özyılmaz, tedavisi için Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kayıp alzheimer hastası 3 gün sonra bulundu

Kayıp alzheimer hastası 3 gün sonra bulundu

Kayıp alzheimer hastası 3 gün sonra bulundu

Kayıp alzheimer hastası 3 gün sonra bulundu

Kayıp alzheimer hastası 3 gün sonra bulundu

Kayıp alzheimer hastası 3 gün sonra bulundu

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
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