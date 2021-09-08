Kayıp 15 yaşındaki Elif, sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı
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Kayıp 15 yaşındaki Elif, sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Kayıp 15 yaşındaki Elif, sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 17 gün önce evden ayrılan Elif D. (15), geri dönmedi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 17 gün önce evden ayrılan Elif D. (15),  geri dönmedi. Bir sosyal medya platformundaki videoda saz çalan ve 'Ahmet Can' diye hitap edilen kişinin yanında görülen ve 'ikinci eş' diye bahsedilen Elif'in, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu söyleyen ailesi, kızlarının bulunmasını istiyor.

Silvan ilçesinde ailesiyle yaşayan Elif D.'den, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi ertesi gün durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri Elif'in bulunması için çalışma başlattı. Ailenin akrabaları, Elif'in yakın zamanda çekilmiş bir videosunu sosyal medyada gördü. Görüntülerde, videoyu çeken Ş.S., 'Ahmet Can' diye seslendiği kişiye yeni eşinin hayırlı olması temennisinde bulunup, kaçıncı eşi olduğunu soruyor. Ahmet Can da 'ikinci eşim' diye yanıt veriyor. Ardından videoyu çeken kişi Elif'e dönerek 'yenge, yüzünü kapatma, utanma' diye sesleniyor. Elif de yüzünü kapatarak gülüyor. Videoyu paylaşan kişiyle irtibata geçen aile, kızlarının Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu öğrendi. Aradıkları numaraya bir daha ulaşamayan aile, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.


Kayıp 15 yaşındaki Elif, sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı
Kayıp 15 yaşındaki Elif, sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı
Kayıp 15 yaşındaki Elif, sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz

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