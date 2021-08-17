KAYBOLAN KÜÇÜK KIZ, ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BAYGIN BULUNDU
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KAYBOLAN KÜÇÜK KIZ, ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BAYGIN BULUNDU

KAYBOLAN KÜÇÜK KIZ, ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BAYGIN BULUNDU
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Yeşilmen - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde kaybolan 3 yaşındaki Zümra Nur, apartmanın asansör boşluğunda bulundu.

BEYLİKDÜZÜ'nde kaybolan 3 yaşındaki Zümra Nur, apartmanın asansör boşluğunda bulundu. Ağır yaralı olarak bulunan Zümra Nur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta yaşayan Zümra Nur Şenyurt, akşam saat 19.00 sıralarında annesiyle eve döndükten sonra yaşadıkları apartmanın önünde kayboldu. Annesiyle parktan döndükten sonra apartmanın önünde aniden kaybolan Zümra Nur için ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler, Zümra Nur'un annesi Emine Şenyurt'tan bilgi aldı. Binada ve çevrede arama yapan ekipler, küçük kızı kaybolduğu apartmanın asansör boşluğunda baygın olarak buldu. Zümra Nur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğunu yaralı gören anne ise gözyaşlarına boğuldu.

"2 DAKİKADA KAYBOLDU"

Anne Emine Şenyurt, olayla ilgili, "Çocukları gezdirdikten sonra apartmanın önüne getirdim. Diğer çocuğumla ilgilenirken döndüğümde Zümra yoktu. Şüpheli bir durum yoktu, gezdirdim getirdim. Çocuğum köpekle oynuyordu. 2 buçuk yaşında çocuk nereye gidebilir? Diğer kızımın yanına giderken arkamı döndüğümde yoktu. 2 dakika içerisinde kayboldu" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Yeşilmen

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