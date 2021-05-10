Kaybolan Alzheimer hastası kadını polis ailesine kavuşturdu
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Kaybolan Alzheimer hastası kadını polis ailesine kavuşturdu

Kaybolan Alzheimer hastası kadını polis ailesine kavuşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, evinden uzaklaştıktan sonra kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın polis ekiplerinin uzun çabası sonucu ailesine kavuşturuldu.

Bolu'da, evinden uzaklaştıktan sonra kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın polis ekiplerinin uzun çabası sonucu ailesine kavuşturuldu.

Edinilen bilgiye göre, Havva Koçak (80) isimli alzheimer hastası kadın evinden ayrıldıktan sonra tekrar geri dönemedi. Koçak'ın Sağlık mahallesi Yelki sokak üzerinde uzun süre yürüdükten sonra yol kenarına oturarak ağladığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri üzerinde kimliği bulunmayan ve hastalığı nedeniyle adresini hatırlamayan yaşlı kadının yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Yalnızca oğlunun ve kızının adını hatırlayan Koçak'ın ailesine ulaşamayan ekipler, uzun uğraşlar sonucu hastane kayıtlarından oğlu Sönmez Koçak'ın iletişim bilgisini buldu. Sönmez Koçak'a annesinin kaybolduğu ve yanlarında olduğu bilgisi verildi.

Olay yerine gelen Sönmez Koçak annesini alarak evine götürdü. - BOLU

Kaybolan Alzheimer hastası kadını polis ailesine kavuşturdu
Kaybolan Alzheimer hastası kadını polis ailesine kavuşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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