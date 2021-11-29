Kayapınar Belediyesi'ne ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi Verildi

Törende konuşan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışının benimsenmemesi halinde kalite yönetim sisteminin, belgeyle taçlandırılmasının mümkün olmayacağını söyledi. Şahin şunları ifade etti: "Sunduğu belediyecilik hizmeti kapsamında, hizmet kalitesini, farkındalığını, yeterliliğini arttırarak vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunan Kayapınar Belediyesi'nin bu belgelendirme ile diğer belediyelerle arasındaki farkını daha da açacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle çalışmalarını büyük bir özveri ile yürüten Kayapınar Belediyesi'ne kalite yönetim sistemi belgesinin hayırlı olmasını diliyorum. Belgenin hazırlanmasında ve süreçlerin yürütülmesinde emeği geçen belediyemizin çalışanlarına ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. "

Koç: Amacımız Vatandaşların İşlerini Kolaylaştırmak

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç??????? ise "Belediyeyi kurumsallaştırmaya, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken bu işin uzmanlarıyla çalışıyoruz. Amacımız vatandaşların işlerini kolaylaştırmak. TSE'den bu belgeyi aldıktan sonra çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Bu çalışmaları yenileyip geliştirmemiz gerekiyor. Bundan sonra TSE'nin diğer belgelerini almayı da düşünüyoruz. Kalite yönetim belgemizin kentimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Maral: TSE Konusunda 11 Kurum ve Kuruluşa Destek Verdik

Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Kayapınar Belediyesi'nin bölgenin gelişen ve öncü adımlarını atan belediyelerden birisi olduğunu kaydetti. Ajans olarak belediyenin kalite yönetim belgesi almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Maral, "Ajans olarak bugüne kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 11 kurum ve kuruluşa destek verdik. Bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür ediyor ve belgenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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