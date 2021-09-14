Kayalıklardan düşen ve ateş alan tüfeğiyle yaralanan çoban kurtarıldı

Karaman'da yaylada hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düşen ve tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan çoban, arazinin dağlık olması sebebiyle bölgeye yaklaşık 1 saat yaya olarak giden sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çağrılan helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başyayla ilçesi Altıntaş yaylasında küçükbaş hayvanları otlatan Veysel Çoklu (36), bir anda dengesini kaybedince kayalıklardan yuvarlandı. Yere düştüğü sırada omzundaki tüfeğinin de ateş alması sonucu çoban Veysel Çoklu yaralandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaylanın uzak olması nedeniyle yaklaşık 40 dakika süren ambulans ulaşımının ardından sağlık görevlileri, bölgenin dağlık ve araç ilerleyişine imkan vermemesi nedeniyle yollarına yaya olarak devam etti. Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından yaralı çobana ulaşan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı çoban düştüğü yerden de sağlık görevlileri ve olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. Bölgenin ambulans girişine uygun olmaması nedeniyle sağlık görevlileri hava ambulansı talebinde bulundu. Yaralı çoban Veysel Çoklu, kısa sürede dağlık bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - KARAMAN