Kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
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Kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya - Haberler | Yerel

Kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı Erzincan'ı Çayırlı ilçesinde kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı.

Kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

ERZİNCAN - Erzincan'ı Çayırlı ilçesinde kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı.

Çayırlı ilçesine bağlı Karataş köyünde bir keçinin kayalar arasına düşerek mahsur kaldığı ihbarı AFAD'a bildirildi. Bunun üzerine Erzincan'dan AFAD ekibi yola çıkarak ihbara konu kayalık alana ulaştı. AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda keçi düştüğü yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Keçi sahibi AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Kayalar arasına düşerek mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya

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