Kayahan kimdir? Kayahan Açar nereli, neden öldü?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Kayahan kimdir? Kayahan Açar nereli, neden öldü? - Haber
Kayahan Açar, Nilüfer

Kayahan kimdir? Kayahan Açar nereli, neden öldü?

Kayahan'ın hayatı merak ediliyor. 1949 yılında İzmir'de doğdu. Çocukluk yıllarını Ankara'da geçirdi ve ilk olarak Nilüfer ile müzik kariyerine adım attı. Söz yazarak adını duyurduğu sanat dünyasına Yosun Gözlü Sevgilim albümü ile giriş yaptı. Yaptığı beste ve şarkılar birçok kez Eurovision da seslendirildi. Kayakan Açar hayatı, biyografisi...

03.04.2020 04:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 04:00
Kayahan kimdir? Kayahan Açar nereli, neden öldü?

İpek Açar ile 1999 yılında nikah masasına oturan Kayahan'ın bu evliliğinden Aslı adında bir kızı oldu. 1990 yılından itibaren mücadele ettiği yumuşak doku kanserinin yeniden ortaya çıkması ile 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybetti. ''Canım Sıkılıyor, Canım", "E Bebeğim E" ve "Nartanem'' şarkıları sanatçının en beğenilen parçaları arasında yer alıyor. Kayahan eşi kim? İşte ayrıntılar...

KAYAN AÇAR KİMDİR?

Açar, 29 Mart 1949 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı olarak bilinen Kayahan, çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi ve daha sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'dan sonra uzun süre Balıkesir-Gömeç'te yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve sokaklar, Kayahan'ın şarkılarının isimlerinden oluşmaktadır.

EUROVİSİON İÇİN YAPTIĞI ŞARKI YETERLİ BULUNMADI

İlk olarak Nilüfer'e verdiği şarkılarla ismini duyuran sanatçı, Nilüfer'in de yorumladığı "Geceler", "Kar Taneleri", "Esmer Günler" gibi şarkıları klasik haline geldi. Kayahan, 1971 yılında ilk 45'liği "Yosun Gözlü Sevgilim/ Bir Mektubun Var"ı çıkararak müzik kariyerine adım atmış oldu. Norayr Demirci ve Süheyl Denizci ile çalıştığı bu plak tutmayınca profesyonel müzik kariyerine bir süre ara verdi. 1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için "İstanbul Hatırası" şarkısını besteledi ancak şarkı Eurovision için yeterli bulunmadı. Buna rağmen bu şarkı ve "Neden Olmasın?" parçası aynı yıl 45'lik olarak yayınlandı ve iki şarkı da Kayahan'ın ilk ses getiren şarkıları olmayı başardı. 1980'de "Bekle Gülüm/ Ateş" 45'liği çıktı.

Kayahan 1981'de, Türkiye Eurovision elemelerine "Dostluk" şarkısının vokalisti olarak katıldı. Aynı yıl Ümit Eroğlu ile çalıştığı ilk albümü Canım Sıkılıyor, Canım yayınlandı. Bu albümde "Canım Sıkılıyor, Canım", "E Bebeğim E" ve "Nartanem" gibi şarkılar bulundu. Kayahan, bu albüm sonrası 1984 yılında "Kaç Para?", 1987'de "Güneşli Bir Resim Çiz Bana" ile Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. 1986'da ise Ayşegül Aldinç ile 1986 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda yer aldı.

AKDENİZ MÜZİK FESTİVALİ'NDEN ÖDÜL ALDI

1986'da TRT'de "Cumartesiden Cumartesiye" adlı programda şarkı söyleyen Kayahan, bir yıl sonra bu şarkılardan oluşan Merhaba Çocuklar albümünü piyasaya sürdü.

Nilüfer, Bilgen Bengü, Sezen Aksu, Zerrin Özer gibi şarkıcıların albümlerinde besteci ve söz yazarı olarak adından söz ettirdi. 1983'te Bilgen Bengü, Kayahan'ın "Gücenme" şarkısına albümünde yer verdi. 1984'te ise uzun süre beraber çalışacağı Nilüfer'in Nilüfer 84 albümüne "Kar Taneleri" şarkısını verdi. Bu şarkı Kayahan'ın ilk ses getiren şarkılarından oldu. Kayahan ve Nilüfer, 1985'te çıkan Bir Selam Yeter ve 1987 tarihli Geceler'de de beraber çalıştı. Bu albüme adını veren Kayahan bestesi, 1986'da Akdeniz Müzik Festivali'nda birincilik ödülü kazandı. Kayahan, 1988 tarihli Sezen Aksu albümüne ise "Bir Kuş Uçur" bestesini verdi.

İPEK AÇAR İLE EVLENDİ

Usta sanatçı, 8 Mart 1973'te Nur Hanım'la evlendi, 18 yıl süren evlilikten sonra 15 Kasım 1991'de boşandı.Bu evlilikten Beste adında bir kızı oldu. 15 Ekim 1992'de Lale Yılmaz ile evlense de Temmuz 1993'te boşandı. Kayakan, 1999 yılında İpek Açar ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten de Ağustos 2000 yılında Aslı Gönül adında kızı dünyaya geldi.

KANSER NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayahan Açar, ilk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalandı, 2005 yılında 2. kez aynı kanserle mücadelesine devam etmek zorunda kaldı, 2014 yılında ise 3. kez rahatsızlığı tekrar etti. Bir süredir hastanede tedavi gören Kayahan, hastalığının ilerlemesi sonucunda oluşan solunum yetmezliği ve bununla beraber gelişen yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 tarihinde yenik düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi Kanlıca, Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına defnedildi.

KAYAHAN ŞARKILARI

45'lik ve teklileri

Yosun Gözlü Sevgilim & Bir Mektubun Var (1971)

Neden Olmasın & İstanbul Hatırası (1978)

Bekle Gülüm & Ateş (1980)

Canım Sıkılıyor Canım & Bu Gece Sen Daha Güzelsin (1981)

Cimbom Şampiyon (1999)

365 Gün (2011)

Mevsim Hala Sen (2013)

Albümler

Canım Sıkılıyor Canım (1981) (Uzunçalar)

Merhaba Çocuklar (1987)

Benim Şarkılarım (1988)

Benim Şarkılarım 2 Siyah Işıklar (1989)

Yemin Ettim (1991)

Odalarda Işıksızım (1992)

Son Şarkılarım (1993)

Benim Penceremden (1995)

Canımın Yaprakları (1996)

Emrin Olur (1998)

Beni Azad Et (1999)

Gönül Sayfam (2000)

Ne Oldu Can (2002)

Kelebeğin Şansı (2004)

Biriciğim'e (2007)

Kayahan En İyileri No.1 (2014)

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haber
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Yasin ve Evrim arasında ilginç anlar: Benimle evlenir misin? Haber
Yasin ve Evrim arasında ilginç anlar: Benimle evlenir misin?
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haber
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek...
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar suskunluğa bürünmüştü
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar...
FETÖ ile bağlantılı 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız...
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor
Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Şeyma Subaşı Hazar Ergüçlü
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Kayahan kimdir? Kayahan Açar nereli, neden öldü? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 04:29:50. #1.15#
title