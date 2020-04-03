Kayahan kimdir? Kayahan Açar nereli, neden öldü? Kayahan'ın hayatı merak ediliyor. 1949 yılında İzmir'de doğdu. Çocukluk yıllarını Ankara'da geçirdi ve ilk olarak Nilüfer ile müzik kariyerine adım attı. Söz yazarak adını duyurduğu sanat dünyasına Yosun Gözlü Sevgilim albümü ile giriş yaptı. Yaptığı beste ve şarkılar birçok kez Eurovision da seslendirildi. Kayakan Açar hayatı, biyografisi...

İpek Açar ile 1999 yılında nikah masasına oturan Kayahan'ın bu evliliğinden Aslı adında bir kızı oldu. 1990 yılından itibaren mücadele ettiği yumuşak doku kanserinin yeniden ortaya çıkması ile 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybetti. ''Canım Sıkılıyor, Canım", "E Bebeğim E" ve "Nartanem'' şarkıları sanatçının en beğenilen parçaları arasında yer alıyor. Kayahan eşi kim? İşte ayrıntılar...

KAYAN AÇAR KİMDİR?

Açar, 29 Mart 1949 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı olarak bilinen Kayahan, çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi ve daha sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'dan sonra uzun süre Balıkesir-Gömeç'te yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve sokaklar, Kayahan'ın şarkılarının isimlerinden oluşmaktadır.

EUROVİSİON İÇİN YAPTIĞI ŞARKI YETERLİ BULUNMADI

İlk olarak Nilüfer'e verdiği şarkılarla ismini duyuran sanatçı, Nilüfer'in de yorumladığı "Geceler", "Kar Taneleri", "Esmer Günler" gibi şarkıları klasik haline geldi. Kayahan, 1971 yılında ilk 45'liği "Yosun Gözlü Sevgilim/ Bir Mektubun Var"ı çıkararak müzik kariyerine adım atmış oldu. Norayr Demirci ve Süheyl Denizci ile çalıştığı bu plak tutmayınca profesyonel müzik kariyerine bir süre ara verdi. 1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için "İstanbul Hatırası" şarkısını besteledi ancak şarkı Eurovision için yeterli bulunmadı. Buna rağmen bu şarkı ve "Neden Olmasın?" parçası aynı yıl 45'lik olarak yayınlandı ve iki şarkı da Kayahan'ın ilk ses getiren şarkıları olmayı başardı. 1980'de "Bekle Gülüm/ Ateş" 45'liği çıktı.

Kayahan 1981'de, Türkiye Eurovision elemelerine "Dostluk" şarkısının vokalisti olarak katıldı. Aynı yıl Ümit Eroğlu ile çalıştığı ilk albümü Canım Sıkılıyor, Canım yayınlandı. Bu albümde "Canım Sıkılıyor, Canım", "E Bebeğim E" ve "Nartanem" gibi şarkılar bulundu. Kayahan, bu albüm sonrası 1984 yılında "Kaç Para?", 1987'de "Güneşli Bir Resim Çiz Bana" ile Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. 1986'da ise Ayşegül Aldinç ile 1986 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda yer aldı.

AKDENİZ MÜZİK FESTİVALİ'NDEN ÖDÜL ALDI

1986'da TRT'de "Cumartesiden Cumartesiye" adlı programda şarkı söyleyen Kayahan, bir yıl sonra bu şarkılardan oluşan Merhaba Çocuklar albümünü piyasaya sürdü.

Nilüfer, Bilgen Bengü, Sezen Aksu, Zerrin Özer gibi şarkıcıların albümlerinde besteci ve söz yazarı olarak adından söz ettirdi. 1983'te Bilgen Bengü, Kayahan'ın "Gücenme" şarkısına albümünde yer verdi. 1984'te ise uzun süre beraber çalışacağı Nilüfer'in Nilüfer 84 albümüne "Kar Taneleri" şarkısını verdi. Bu şarkı Kayahan'ın ilk ses getiren şarkılarından oldu. Kayahan ve Nilüfer, 1985'te çıkan Bir Selam Yeter ve 1987 tarihli Geceler'de de beraber çalıştı. Bu albüme adını veren Kayahan bestesi, 1986'da Akdeniz Müzik Festivali'nda birincilik ödülü kazandı. Kayahan, 1988 tarihli Sezen Aksu albümüne ise "Bir Kuş Uçur" bestesini verdi.

İPEK AÇAR İLE EVLENDİ

Usta sanatçı, 8 Mart 1973'te Nur Hanım'la evlendi, 18 yıl süren evlilikten sonra 15 Kasım 1991'de boşandı.Bu evlilikten Beste adında bir kızı oldu. 15 Ekim 1992'de Lale Yılmaz ile evlense de Temmuz 1993'te boşandı. Kayakan, 1999 yılında İpek Açar ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten de Ağustos 2000 yılında Aslı Gönül adında kızı dünyaya geldi.

KANSER NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayahan Açar, ilk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalandı, 2005 yılında 2. kez aynı kanserle mücadelesine devam etmek zorunda kaldı, 2014 yılında ise 3. kez rahatsızlığı tekrar etti. Bir süredir hastanede tedavi gören Kayahan, hastalığının ilerlemesi sonucunda oluşan solunum yetmezliği ve bununla beraber gelişen yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 tarihinde yenik düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi Kanlıca, Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına defnedildi.

KAYAHAN ŞARKILARI

45'lik ve teklileri

Yosun Gözlü Sevgilim & Bir Mektubun Var (1971)

Neden Olmasın & İstanbul Hatırası (1978)

Bekle Gülüm & Ateş (1980)

Canım Sıkılıyor Canım & Bu Gece Sen Daha Güzelsin (1981)

Cimbom Şampiyon (1999)

365 Gün (2011)

Mevsim Hala Sen (2013)

Albümler

Canım Sıkılıyor Canım (1981) (Uzunçalar)

Merhaba Çocuklar (1987)

Benim Şarkılarım (1988)

Benim Şarkılarım 2 Siyah Işıklar (1989)

Yemin Ettim (1991)

Odalarda Işıksızım (1992)

Son Şarkılarım (1993)

Benim Penceremden (1995)

Canımın Yaprakları (1996)

Emrin Olur (1998)

Beni Azad Et (1999)

Gönül Sayfam (2000)

Ne Oldu Can (2002)

Kelebeğin Şansı (2004)

Biriciğim'e (2007)

Kayahan En İyileri No.1 (2014)