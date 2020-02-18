: Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı

18.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:52

Uşak'ta bir şahıs daha önce de bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen ağabeyinin aracına ve dükkanına arkadaşıyla birlikte 4 adet molotof kokteyli attı. Ölen ya da yaralanan olmadığı molotof atma anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean yansırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Ertuğrul isimli şahıs sabaha karşı ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu arkadaşını da yanına alarak ağabeyi Bülent Ertuğrul'a ait Arda Sokak üzerindeki pastane önüne geldi. Ardından arkadaşı ile birlikte ellerinde önceden hazırlanan 4 adet molotof kokteylini yakan Ertuğrul, molotoflarları peşi sıra iş yeri ve ağabeyine ait 64 DK 844 plakalı park halindeki ticari araca attı. Birkaç saniye bekleyen ikili daha sonra attıkları yerde Molotofların yandığını görünce kaçarak gözlerden uzaklaştı. Yaşanan Molotoflu saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

POLİS KAÇAN ŞAHISLARI KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine ve polise bildirerek yardım istedi. Bu sırada araçta çıkan yangına bir vatandaş ise yerde biriken suyu kovaya doldurarak müdahale etmek istedi. Vatandaşın bu müdahalesi de güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay sonrası bölgede inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Yusuf Ertuğrul ve arkadaşını yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ertuğrul ile saldırıyı beraber gerçekleştirdiği yabancı uyruklu arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DAHA ÖNCE DE CANIMA KAST ETTİLER"

Kardeşi tarafından dükkanı yakılmak istenen Bülent Ertuğrul, kardeşinin daha önce de saldırı girişimlerinde bulunduğunu öne sürerek, "Sabah 06.50 sıralarında kardeşim ve yanındaki bir başkası kameralardan gördüğüm kadarıyla molotof kokteyllerini otoparkın orada yaktıktan sonra önce arabama sonra da dükkanıma atarak yangın çıkarmışlar. Şu anki zararım arabayla beraber 30 bin liradan fazla. Ben daha önceden babamla beraber çalışıyordum. Sonra babamla ayrıldıktan sonra buraya pastane dükkanı açtığım için bana hasım oldular. Daha önce birkaç kez canıma kast ettiler. Bıçakla saldırdılar. En sonunda bu şekilde dükkanımı yakarak bana zarar vermeye çalışıyorlar. Kardeşimin olduğu kamera görüntülerinde de belli. İnşallah herkes cezasını çeker" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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