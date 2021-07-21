Kavak Orman İşletme Müdürü Güneş, orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Güneş, orman yangınlarının genelde insanlardan kaynaklandığını, anız yangını, söndürülmeden atılan sigara izmariti veya piknikçilerin yanmış halde bıraktıkları ateşin orman yangınlarına sebebiyet verebildiğini söyledi.

Bu günlerde bölgede mevsim normalleri üzerinde sıcak ve kuru bir havanın etkili olduğunu belirten Güneş, "Kavak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 orman işletme şefliğinin bulunduğu Asarcık, Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden yüksek sıcaklık ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklar orman yangınlarına yol açabilir. Yol kenarına atılan bir şişe cam parçası dahi orman yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Ormanlar bizler için en vazgeçilmez nefes kaynağımız, oksijen depomuz, akciğerlerimiz, süsümüz ve gücümüzdür. Bu konuda vatandaşlar olarak dikkatli davranmalıyız." dedi.

Orman yangınlarında erken müdahalenin önemini vurgulayan Güneş, bu durumda vatandaşların mutlaka ücretsiz Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bilgi vermeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay