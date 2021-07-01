Katy Perry ve Orlando Bloom, Bodrum'da!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Katy Perry ve Orlando Bloom, Bodrum'da!

Katy Perry ve Orlando Bloom, Bodrum'da!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve Hollywood yıldızı Orlando Bloom, tatil rotalarını Türkiye'ye çevirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve Hollywood yıldızı Orlando Bloom, tatil rotalarını Türkiye'ye çevirdi. Yunanistan üzerinden Bodrum'a gelen çift, dün konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

Güne deniz gözlüğü, palet ve şnorkelle denize girerek başlayan ikili, kısa süre yüzdükten sonra şezlonglarına dönüp güneşlendi.

ROMANTİK DAKİKALAR

Katy Perry ve Orlando Bloom, akşam saatlerinde ise wakeboard (su kayağı) yaptı. Keyifli dakikaların ardından kendilerini serin sulara bırakan çift, denizde öpüşürken objektife yansıdı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Mesut Özil Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Katy Perry ve Orlando Bloom, Bodrum'da! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 07:54:40. #1.14#

title