Katy Perry ve Orlando Bloom, Bodrum'da!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve Hollywood yıldızı Orlando Bloom, tatil rotalarını Türkiye'ye çevirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve Hollywood yıldızı Orlando Bloom, tatil rotalarını Türkiye'ye çevirdi. Yunanistan üzerinden Bodrum'a gelen çift, dün konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

Güne deniz gözlüğü, palet ve şnorkelle denize girerek başlayan ikili, kısa süre yüzdükten sonra şezlonglarına dönüp güneşlendi.

ROMANTİK DAKİKALAR

Katy Perry ve Orlando Bloom, akşam saatlerinde ise wakeboard (su kayağı) yaptı. Keyifli dakikaların ardından kendilerini serin sulara bırakan çift, denizde öpüşürken objektife yansıdı.

Kaynak: Hürriyet