Katil zanlısı bıçaklayarak öldürdüğü gence böyle yardım etmeye çalıştı Katil zanlısı bıçaklayarak öldürdüğü gence böyle yardım etmeye çalıştı Bıçaklanan genç sadece 20 saniye ayakta kalabildi Katil zanlısı bıçakladığı kişinin yere düştüğünü görünce önce yardım etti sonra ambulansı arattı Denizli'de sokak ortasında bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede...

Katil zanlısı bıçaklayarak öldürdüğü gence böyle yardım etmeye çalıştı

Bıçaklanan genç sadece 20 saniye ayakta kalabildi

Katil zanlısı bıçakladığı kişinin yere düştüğünü görünce önce yardım etti sonra ambulansı arattı

DENİZLİ - Denizli'de sokak ortasında bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki gencin bıçaklandıktan sonra sadece 20 saniye ayakta kalabildiği ve ardından yere yığıldığı ortaya çıktı. Olayın güvenlik kameraları görüntülerinde katil zanlısının ise genci bıçakladıktan sonra yere düştüğünü görünce yardım etmeye çalışması ve ambulansı arattığı görüldü.

Olay, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Aras ile T.Y., isimli şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y., yanındaki bıçakla Aras'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aras yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçaklandıktan 20 saniye sonra yere yığıldı

Cinayet anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görenlerin kanını donduran olayda Aras, T.Y.'nin kaldığı apartın önüne gelerek beklerken görülüyor. Aras bir süre bekledikten sonra T.Y., isimli şahıs ise dışarı çıkıyor. Karşı karşıya gelen Aras ile T.Y., birkaç saniye konuştuktan sonra bir birlerini tartaklamaya başladı. Ardından araya giren ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs ise ikiliyi ayırmaya çalıştı. Ancak ikili araya giren şahsa aldırmadan bir birlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Sonrasında ise sokağa taşan kavgada T.Y., cebinden çıkardığı bıçak ile Aras'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 5 defa bıçakladı. Öfkenin de etkisi ile bıçaklandığını sonradan anlayan Aras, olayı ayırmaya çalışan şahsa bir şeyler söyledikten sonra T.Y.'ye el kol hareketleri yaparak olay yerinden ayrılmaya çalışırken bir anda yere yığıldı. Aras aldığı bıçak darbelerine sadece 20 saniye dayanıp ardından yere düştü.

Kolunu ve kafasını tutup yardım etmeye çalıştı

Sonrasında ise katil zanlısı T.Y., bıçakladığı Aras'ın yere düştüğünü görünce baş ucuna geldi. Şahsın hareketsiz yattığını gören ve korkudan ne yapacağını bilemeyen T.Y., önce yan yatan Aras'ı sırt üstü çevirdi ardından kolunu ve kafasını tutarak yardım etmeye çalıştı. T.Y, bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan şahsa da ambulansı aramasını istedi.

Öldürülen genç ailenin tek çocuğu

Olay sonrası T.Y., bölgeye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan T.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Aras'ın ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme çalışmaları devam ederken, Aras'ın cenazesinin otopsinin ardından yarın ailesine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA