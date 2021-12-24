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Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi

Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bünyan Belediyesi ekiplerince başlatılan; çöp transfer ünitesi çalışmalarında sona gelindi.

KAYSERİ (İHA) - Bünyan Belediyesi ekiplerince başlatılan; çöp transfer ünitesi çalışmalarında sona gelindi.

İlçe genelinde toplanan katı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, hızlı ve ekonomik bir şekilde bertaraf edilmesi amacıyla yapımına başlanan katı atık aktarma istasyonu tesisinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan ayrıca sık sık yanması nedeniyle insan sağlığını tehdit eden ve ilçe içinde kalan çöp depolama alanını taşıyacaklarını söylemişti. Aktarma istasyonunun faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut depolama alanını ağaçlandıracaklarını ifade eden Başkan Özkan Altun; "Aktarma istasyonları, katı atık yönetim sisteminin en önemli kısımlarından birini oluşturuyor. Bünyan ve mahallelerden toplanan çöpler, buradaki aktarma istasyonlarına getirilecek, sonrasında ise büyük kapasiteli nakliye araçlarıyla Kayseri'deki katı atık ayrıştırma ve geri dönüşüm tesislerine sevk edilecek" dedi. - KAYSERİ

Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi

Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi

Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi

Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi

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