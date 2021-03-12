Kate Hudson, iki yaşındaki kızı Rani Rose ile spor yaptı

KÜÇÜK KIZIYLA SPOR YAPTIÜnlü oyuncu Kate Hudson da hayatından sporu hiç çıkarmayan ünlülerden. Öyle ki bu alışkanlığını çocuklarına da aşılamaya çalışıyor.

KÜÇÜK KIZIYLA SPOR YAPTI

Ünlü oyuncu Kate Hudson da hayatından sporu hiç çıkarmayan ünlülerden. Öyle ki bu alışkanlığını çocuklarına da aşılamaya çalışıyor. Bunun son örneklerinden birini de sosyal medya sayfasından paylaştı. Danny Fujikawa ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rani Rose ile birlikte spor yaparken çekilen videosunu Instagram sayfasından paylaştı. Hudson'ın iki yaşındaki minik kızın neşeyle annesine eşlik ettiği videosu takipçilerinden beğeni topladı.

SPOR KIYAFETLERİ TASARLIYOR

41 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Hudson, doğum yapmasına ve geçip giden yıllara rağmen, formunu koruyor. Bunun nedeni de düzenli olarak yaptığı egzersizler. Hudson, bir spor giyim firması için egzersiz kıyafetleri tasarlayıp tanıtımlarını da üstleniyor.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Kate Hudson, müzisyen Chris Robinson ile evliliğinden 17 yaşında Ryder, Matt Bellamy ile evliliğinden 9 yaşında Bingham ve Danny Fujikawa ile birlikteliğinden iki yaşında Rani Rose adında üç çocuk annesi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN KIZI

Kate Hudson aynı zamanda ünül oyuncu Goldie Hawn ile Bill Hudson'ın kızı. Fakat annesi ve babası o küçükken ayrıldı. Hawn, meslektaşı Kurt Russell ile birlikte olmaya başladı. Kate Hudson da annesi Goldie Hawn ve üvey babası Kurt Russell ile büyüdü. Tıpkı onlar gibi oyunculuk kariyeri yapmaya başladı.

54 YAŞINDA YILLARA BÖYLE MEYDAN OKUYOR

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Bu sayede de aradan yıllar gelip geçse de gençlik yıllarındaki fiziksel görüntülerini koruyorlar. Ünlüler o anlarda çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte gösteri dünyasının sosyal medyada en çok egzersiz pozu paylaşan bu şekilde hayranlarını da motive eden ünlüleri.

GÜÇLÜ KASLAR

O ünlülerden biri de Halle Berry. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Berry, kelimenin tam anlamıyla yıllara meydan okuyor. Sadece cildinin ışıltısıyla değil aynı zamanda kaslarıyla da. Bunu sağlayan ise düzenli olarak egzersiz yapmak elbette. Halle Berry, yaptığı egzersizleri de sık sık sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Hatta bu paylaşımlarda takipçilerini motive edecek mesajlar da veriyor. Oscar ödüllü Berry, ünlülerin spor eğitmeni olarak da tanınan Peter Lee Thomas ile de çalışıyor. Son paylaşımında da onunla yaptığı çalışmaların bir dizi fotoğrafını paylaştı.

MESLEKTAŞLARI DA HAYRAN KALDI

Ayaklarıyla bir kum torbasına asılan Halle Berry, bacak ve karın kaslarını güçlendiren egzersizleri yaparken görülüyor fotoğraflarda. Ünlü oyuncu, bu şekilde 60 yaşına merdiven dayamasına rağmen, hala 20'li yaşlarındaki fiziğini korumasının en önemli sebebini de gözler önüne sermiş oldu.

BEĞENİ VE MESAJ YAĞDI

Berry'nin bu paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve mesaj geldi. Halle Berry'nin ünlü takipçilerinden biri olan Taraji P. Henson, yıldızın paylaşımlarına bakarak kendisinin daha çok çalışması gerektiğini yazdı. Kendisi de ilerleyen yaşına rağmen hala fiziksel formunu koruyan Mario Lopez de mesajında Berry'nin yaptığı egzersizi ve kas gücünü beğendiğini gözler önüne serdi. Bir başka ünlü takipçisi olan Kerry Washington ise Berry'nin bu hareketleri nasıl yaptığını sordu.

OĞLUYLA EGZERSİZ

Halle Berry, kimi zaman da bacak güçlendirici egzersizlerini paylaşıyor sosyal medya sayfasından. Genellikle eğitmeniyle birlikte çalışan Berry, kimi zaman da çocuklarıyla vakit geçirirken bile egzersiz yapıyor. Halle Berry, Fransız oyuncu Olivier Martinez ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Maceo ile birlikte yaptığı bir egzersizi de sosyal medya sayfasından paylaştı.

YAŞLARI 40 HATTA 50'Yİ GEÇSE DE....

Formunu ve genel sağlığını korumak için saatlerce egzersiz yapan tek ünlü Halle Berry değil. İşte, 20'li hatta 30'lu yaşlarını geride bırakmalarına rağmen egzersiz sayesinde formlarını koruyan diğer ünlüler.

BEŞ ÇOCUK VE BİR TORUN SAHİBİ

Eddie Murphy'nin eski eşi Nicole Murphy, 53 yaşında beş çocuk ve bir torun sahibi. Ama egzersiz yapmaya sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor ve bu konuda her fırsatı değerlendiriyor. Sonuçta ise formunu koruyor.

TATİL YAPMAK EGZERSİZE ENGEL DEĞİL

51 yaşındaki iki çocuk annesi Jennifer Lopez'in hayatının bir anlamı da spor. Tatilde bile egzersizini aksatmıyor JLo. Bir dönem karın bölgesinde biriken yağlar nedeniyle gündeme gelen Lopez, çoktan o bölgedeki kasları güçlendirdi bile.

KASLARI KISKANDIRIYOR

Mark Wahlberg ise 49 yaşında ama kasları, yarı yaşındaki birçok kişiyi kıskandıracak türden. Onun sırrı da bol bol egzersiz yapmak.

SEVGİLİYLE SPOR

Nicole Scherzinger ise 42 yaşında. Ünlü şarkıcı da yıllara meydan okuyanlardan. O ise daha çok yoga yapmayı tercih ediyor. Scherzinger, sık sık sevgilisi Thom Evans ile birlikte egzersiz yaparken çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

BEBEK YÜZLÜ AKTÖR DE GÖRÜNTÜSÜNÜ SPORLA KORUYOR

47 yaşındaki Mario Lopez, yıllara meydan okuyan ünülerden biri. Yüzünün bebeksi hatları bir yana kaslarının formunu da düzenli egzersiz ile koruyor.

AKSİYON FİLMLERİNİN YILDIZI

44 yaşındaki Joe Manganiello aksiyon filmlerinin vazgeçilme yıldızlarından biri. Bunu korumak için de düzenli olarak egzersiz yapıyor.

55 YAŞINDA İKİ ÇOCUK ANNESİ

Sinemanın en güzel kadınlarından biri olarak tarihe geçen Brooke Shields, bugün 55 yaşında ve iki çocuk annesi. Uzun boyu bir avantaj olsa da fiziksel görüntüsünü korumak için bıkmadan usanmadan spor yapıyor.

Kaynak: Hürriyet