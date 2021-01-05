Katarlı Bakan, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Mısır'a gitti
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Katarlı Bakan, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Mısır'a gitti

05.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:53
Katarlı Bakan, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Mısır'a gitti

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi, Körfez krizinin başladığı Haziran 2017'den bu yana ilki gerçekleştirerek, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi, Körfez krizinin başladığı Haziran 2017'den bu yana ilki gerçekleştirerek, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Katar basınında yer alan haberlerde, Maliye Bakanı İmadi'nin, Kahire ziyareti kapsamında Nil Nehri kıyısında yer alan Qatari Diar şirketine ait bir otel açılışına katılacağı bildirildi.

Mısır'dan ise İmadi'nin ziyaretine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KİK Zirvesi'ne katılan Şükri, Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Arapların uzlaşmasına ilişkin Ula Bildirisi'ni imzaladıktan sonra Mısır'a dönmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldı." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, dün akşam yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi bugün Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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