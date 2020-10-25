Katar ile Türkiye arasında ikili ve bölgesel konular ele alındı
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Katar ile Türkiye arasında ikili ve bölgesel konular ele alındı

25.10.2020 22:51 | Son Güncelleme: 25.10.2020 22:54
Katar ile Türkiye arasında ikili ve bölgesel konular ele alındı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Hatır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, nezaket ziyaretinde bulanan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel görüşmelerin ele alındığını belirtti.

Hatır, Büyükelçi Göksu ile gerçekleştirdiği görüşmeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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