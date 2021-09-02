Katar Emiri Al Sani İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
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Katar Emiri Al Sani İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Al Sani İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Raab başkanlığındaki İngiliz heyeti başkent Doha'da kabul etti.

İkili ilişkileri geliştirme yollarının ele aldığı görüşmede, başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

İngiliz Bakan Raab, Emir Al Sani'ye, Katar'ın Afganistan'da barış süreci için sarf ettiği çabalar ve sivillerin tahliyesine sağladığı katkı nedeniyle ülkesinin teşekkürlerini iletti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan itibaren Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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