Katar'da, ülkedeki Türk şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlayan çalıştay düzenlendi
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Katar'da, ülkedeki Türk şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlayan çalıştay düzenlendi

04.11.2020 22:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 22:12
Katar'da, ülkedeki Türk şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlayan çalıştay düzenlendi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Doha Ticaret Müşavirliği ile Katar'ın İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı iş birliğiyle çalışma sektöründe yeni mevzuatlara ilişkin çalıştay düzenledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Doha Ticaret Müşavirliği ile Katar'ın İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı iş birliğiyle çalışma sektöründe yeni mevzuatlara ilişkin çalıştay düzenledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Ticaret Müşaviri Yasemin Ürkmez Aydın ve Katar'ın İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Muhammed Hasan el-Ubeydli'nin hazır bulunduğu çalıştaya, inşaat, hukuk, otel, yatırım ve gıda başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren büyük Türk şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, Katar'daki Türk firmalarının resmi prosedürleri uygularken karşılaştıkları zorluklar ve gerekli kolaylıklar ele alındı.

Katarlı yetkililer çalıştayda, iş kanunundaki son değişiklikler, mevcut ve yeni mevzuat hakkında detaylı bilgi verdi. Türk iş adamları da bakanlık yetkilileriyle çalışma mevzuatının uygulanmasında karşılaştıkları sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da onlarca farklı ticari alanda faaliyet gösteren 535 Türk şirketi olduğunu belirtti.

Türkiye ile Katar arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin arttığına işaret eden Göksu, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2010'da 340 milyon dolarken 2019'da 2 milyar doların üzerine çıktı." dedi.

Türk inşaat şirketlerinin, 2002'den bu yana Katar'daki altyapı projelerine 18 milyar dolardan fazla katkı sağladığını kaydeden Göksu, Katar'daki Türk yatırımlarının hacminin 120 milyon doları bulduğunu ifade etti.

Göksu, Türkiye'nin 2020'nin ilk yarısında Katar ithalatında dördüncü sırada yer aldığına dikkati çekti.

Ticari ilişkilerin gelişmesine ve Katar'da Türk firmalarının karşılaşabileceği rutin engellerin aşılmasına katkı sağlayan bu tür toplantıların önemine vurgu yapan Göksu, bu faaliyetlerin şirketlerin sorunlarını doğrudan ilgili makamlara sunmaları için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Katar'ın "önemli bir ülke olduğunu ve buradaki Türk ticari varlığının boyutunu artırmaya çalıştıklarını belirten Göksu, sözlerini "Türk ve Katarlı yetkililer arasında sürekli koordinasyonun önemini göz önüne alarak, devlet kurumları ve bakanlıklarla bir dizi benzer toplantılar düzenleyeceğiz." diyerek tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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