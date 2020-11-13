- Katar'da eğitim gören Mehmet'ten İzmirli depremzedelere bağış- Türk Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Yağmur, okul tarafından yapılan yarışmada...
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- Katar'da eğitim gören Mehmet'ten İzmirli depremzedelere bağış- Türk Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Yağmur, okul tarafından yapılan yarışmada...

13.11.2020 10:10 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:18

- Katar'da eğitim gören Mehmet'ten İzmirli depremzedelere bağış Türk Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Yağmur, okul tarafından yapılan yarışmada kazandığı yaklaşık 4 bin lirayı İzmirli depremzedelere bağışladı Katar'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türk Okulu 6.

- Katar'da eğitim gören Mehmet'ten İzmirli depremzedelere bağış

Türk Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Yağmur, okul tarafından yapılan yarışmada kazandığı yaklaşık 4 bin lirayı İzmirli depremzedelere bağışladı

DOHA - Katar'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türk Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Yağmur, okul tarafından yapılan yarışma sonrası kazandığı yaklaşık 4 bin lirayı İzmirli depremzedelere bağışladı.

Dubai'de doğup eğitimine Türk Okulu'nda devam eden Şanlıurfalı 10 yaşındaki Mehmet Yağmur'a, Katar İzcilik Federasyonu tarafından bando takımına seçilerek 3 ay boyunca yaptığı çalışma ve başarı sonrası sertifika ve ödül olarak 2 bin Katar Riyali verildi.

Haberlerde izlediği İzmir depreminden çok etkilendiği için buradan aldığı ödülü bir mektup yazarak yaklaşık 4 bin lirayı İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabına yatırdı.

Vakıf aracılığıyla hediyesini depremzede çocuklara verilmesini isteyen Mehmet Yağmur, mektubunda, "Bizler küçük bir kıvılcımız, belki ilerde ateş olur, kim bilir belki birer volkan oluruz. Yan yana olmasak bile kalbimiz ve dualarımız sizinle" diye not düştü.

Kimsenin etkisi altında kalmadan bu kararı verdiğini söyleyen Mehmet Yağmur'un anlamlı davranışından dolayı okulun yönetimi ve çevresi tarafından takdirle karşılandığı öğrenildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Valimiz Yavuz Selim Köşger ve tüm İzmirli vatandaşlarımız adına öğrencimize başarılar diler, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz" denildi.

- Katar'da eğitim gören Mehmet'ten İzmirli depremzedelere bağış- Türk Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Yağmur, okul tarafından yapılan yarışmada...
- Katar'da eğitim gören Mehmet'ten İzmirli depremzedelere bağış- Türk Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Yağmur, okul tarafından yapılan yarışmada...
- Katar'da eğitim gören Mehmet'ten İzmirli depremzedelere bağış- Türk Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Yağmur, okul tarafından yapılan yarışmada...
- Katar'da eğitim gören Mehmet'ten İzmirli depremzedelere bağış- Türk Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Yağmur, okul tarafından yapılan yarışmada...
- Katar'da eğitim gören Mehmet'ten İzmirli depremzedelere bağış- Türk Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Yağmur, okul tarafından yapılan yarışmada...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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