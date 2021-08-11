Katar 4 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı
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Katar 4 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı

Katar 4 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Katar, Körfez krizinin patlak verdiği 2017'den bu yana ilk kez Suudi Arabistan'a büyükelçi atadığını duyurdu.

Katar, Körfez krizinin patlak verdiği 2017'den bu yana ilk kez Suudi Arabistan'a büyükelçi atadığını duyurdu.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yaklaşık 4 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı.

Haberde, Bender Muhammed Abdullah el-Atiyye'nin Suudi Arabistan'a "olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi" olarak atandığı belirtildi.

Olağanüstü ve tam yetkili büyükelçinin, diğer büyükelçilere göre, temsil ettiği ülke adına anlaşmalar imzalamak gibi daha fazla yasal yetkileri bulunuyor.

İki ülke arasında yaklaşık 4 yıl süren diplomatik krizin ardından Suudi Arabistan da haziran ayında ilk defa Katar'a büyükelçi göndermişti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesiyle çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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