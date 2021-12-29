Kasten yaralama suçundan değil, kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Aliağa ilçesinde, İran uyruklu eşi Khadijeh Khodajou'yu (25) dövüp bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tekin Yaşmin (27) hakkında 'Eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan hazırlanan iddianameyi inceleyen Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek olayı 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirip, dosyayı Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme dosyayı kabul ederken, Yaşmin'in, 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Aliağa ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 370'inci Sokak'ta oturan Tekin Yaşmin ile eşi Khadijeh Khodajou arasında 18 Eylül günü saat 19.30 sıralarında evde tartışma çıktı. Yaşmin, 1'i engelli 2 çocuğunun gözü önünde Khodajou'yu dövüp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tekin Yaşmin, balkona kaçan eşinin peşinden giderek burada da başına sehpayla vurdu.

Khodajou'nun avukatlarından Elif Büşra Berber ise, "Olayın TCK kapsamında kasten yaralama suçu olmadığını ve eşin canına kastedildiği tarafımızca aşikar olup, sanığın veya sanık müdafinin itirazının bir ceza hukukunda bir karşılığı bulunmamaktadır. Yargılama sonunda sanık hakkında üst sınırdan cezaya hükmedilmesi için hukuk mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.