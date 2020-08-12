Kastamonulu çocuklar Oyuncak Kütüphanes'ne kavuşuyor
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Kastamonulu çocuklar Oyuncak Kütüphanes'ne kavuşuyor

Temeli atma töreni gerçekleşen Kuzeykent'teki projenin bu yıl içinde tamamlanması, Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki ikinci çocuk bakımevinin ise 2021'de kullanıma açılması planlanıyor.

Kastamonulu çocuklar Oyuncak Kütüphanes'ne kavuşuyor
12.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:55

Kurulduğu günden bugüne faaliyetlerini topluma faydalı olma ilkesiyle yürüten Kastamonu Entegre, ilk tesisinin yer aldığı Kastamonu ilinde anlamlı bir projeye imza atıyor. Kastamonu Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kente iki yeni kreş, çocuk bakımevi ve bir oyuncak kütüphanesi kazandırılacak. Kastamonu'da bir ilk olan oyuncak kütüphanesi, hem çocuklar hem aileleri için önemli bir ihtiyaca yanıt verecek.

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegre, ilk üretim tesisinin yer aldığı Kastamonu'nun istihdamına önemli katkıda bulunurken, şehrin kalkınması ve sosyal gelişimi için yürütülen çalışmaların en büyük destekçileri arasında yer almayı sürdürüyor.

"Oyuncak Kütüphanesi'ni Kastamonu'ya kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz"

Toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere tesis çalışanlarının yanı sıra kentte yaşayan herkesi dahil etmeyi önemsediklerini dile getiren Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, "Elli yıl önce Kastamonu'da başlayan yolculuğumuza bugün dünyanın altı ülkesinde üretim tesislerine sahip global bir marka olarak devam ediyoruz. Gönülden bağlı olduğumuz bu kentin adını dünyaya duyurmuş olmak bizim için büyük bir onur. Dün olduğu gibi bugün de Kastamonu'nun kalkınması ve gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kastamonu Belediyesi ile birlikte başlattığımız Çocuk Bakımevleri ve Oyuncak Kütüphanesi şu anda bizi en çok heyecanlandıran projelerin başında geliyor. Çocukların sağlıklı gelişimi için ideal ortamın ve doğru materyallerin ne denli önemli olduğu aşikâr. Bu doğrultuda, ülkemizde yeni bir uygulama olan Oyuncak Kütüphanesi'ni Kastamonu'ya kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Manevi değerinin yanı sıra ekonomik anlamda da ailelere destek sağlayan bir proje olacağını düşünüyoruz." dedi.

Bakımevleri günde 220 öğrenciyi ağırlayacak

Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Entegre arasında imzalanan protokol doğrultusunda, toplam 3 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında, Kuzeykent mahallesinde Kreş, Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi, Mehmet Akif Ersoy mahallesinde ise Kreş ve Çocuk Bakımevi yapılacak.

Açık ve kapalı alanlarıyla toplam 2 bin 640 metrekarelik yüzölçümüne sahip Kuzeykent Mahallesi Kreş, Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi'nin 100 öğrenci kapasiteli bakımevi kısmında 5 adet sınıf ve oyun salonu, 5 adet uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel ve yönetici birimleri, etkinlik salonu, çok amaçlı salon yer alacak. Oyuncak kütüphanesi ise oyuncak sunum, oyun ve etkinlik salonu, oyuncak depolama alanı, personel birimi, oyuncak tamir ve bakım birimi gibi çeşitli bölümleri bünyesinde barındıracak. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kreş ve Çocuk Bakımevi de açık ve kapalı alanlar dahil toplam 2 bin 679 metrekareye sahip olacak ve 120 öğrenciye hizmet verecek. İlk projeden farklı olarak bu projede 6 adet sınıf ve oyun salonu, 6 adet uyku salonu yer alacak. Temeli atma töreni gerçekleşen Kuzeykent'teki projenin bu yıl içinde tamamlanması, Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki ikinci çocuk bakımevinin ise 2021'de kullanıma açılması planlanıyor.

Kastamonu'da 50 okula "geri dönüşüm bahçesi" hediye etmişti

Geçtiğimiz sene 50. yıldönümünü, adını aldığı şehirde iki gün süren görkemli bir etkinlik programıyla kutlayan Kastamonu Entegre, çocukların daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri ve çevre bilincini erken yaşta edinmeleri amacıyla önemli bir projeye imza atmıştı. "50. Yılda 50 Okula Geri Dönüşüm Bahçesi" adlı sosyal sorumluluk projesiyle 25 bin öğrenci okullarında keyifli ve yaratıcı alanlara kavuştu. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleşen proje kapsamında, tesislerdeki atık malzemelerden üretilen birbirinden renkli bahçe mobilyaları il genelinde 50 okula bağışlandı.

Kaynak: Bültenler

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