Kastamonu Üniversitesi öğrencileri kentin tarihi yerlerini gezdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi 1. sınıf öğrencileri kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Turizm Rehberliği bölümü öğretim görevlisi Hikmet Haberal, düzenlenen ders kapsamında öğrencilere şehir merkezindeki tarihi ve kültürel yerleri gezdirdi. Sabah erken saatlerde bir araya gelen öğrenciler, Anadolu'nun ilk lisesi olan Abdurrahman Paşa Lisesini ziyaret etti. Okul yönetimi tarafından lisenin tarihi değeri anlatıldı. Öğrencilere taze cırık tatlısı ikram edildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ziyaretinde öğrencilere sinevizyonda Kastamonu tanıtım filmi gösterildi. Kastamonu Hükümet Konağı'nın ardından, Sarayüstü Tepesi'nde yer alan Saat Kulesi ziyaret edildi.

Kastamonu kalesini çok beğenen öğrenciler daha sonra Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi ziyaret etti. Merkezde bulunan Cumhuriyet Evi, Türkiye'de bir ilk olan Şapka ve Dantel Müzesi, Atatürk Sergi Salonu, Bebek Evi, Resim Galerisi'ni de gezen öğrencilere müze yönetimi tarafından bilgiler verildi.

Yakup Ağa Külliyesinde çekme helvanın yapılışını öğrenen öğrenciler, son olarak Yücebıyıklar Konağı'nı ziyaret etti.

Haberal, AA muhabirine, teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilere sahada da ders anlattıklarını söyledi.

Hem öğrencilerin kişisel gelişimi hem de bölgenin güzelliklerinin öğrenilmesi açısından gezileri önemsediklerini ifade eden Haberal, "Bugünkü şehir tanıtım gezimizin konukları geleceğin turizm temsilcileri oldu. 1. sınıf öğrencilerimiz 4-5 yıl Kastamonu'da okuyup yaşayacaklardır. Bu şehri iyi tanımalarının ardından iyi tanıtmaları da ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynayacaktır." dedi.???????

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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