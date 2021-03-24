Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle bir köy karantina altına alındı.

Yeni tip korona virüs vakalarının artmasından dolayı köyler karantinaya alınıyor. Tosya İlçe Hıfzısıhha Kurulu vaka görülen ilçenin Aşağıkayı Köyü ile kent merkezinde iki farklı apartmanın 10 gün süre ile karantinaya alınması kararı alındı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Bugünkü Asayiş ve Güvenlik toplantımızı virüsle mücadele gündemiyle gerçekleştirdik. İlçe Sağlık Müdürümüzden hastalığın ilçemizdeki genel seyri ve son veriler hakkında, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzden de okullarımızdaki vaka sayıları ve tedbirler hakkında bilgi aldık. Buna göre İlçe Hıfzıssıhha Kuruluna kesinleşmesi için öneride bulunduğumuz kararlara göre; İlçemiz Aşağıkayı Köyü'müzün (Kızılöz Mahallesi hariç), artan vaka sayıları nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle karantina altına alınmasına, bu süre içerisinde köyün ihtiyaçlarının sadece köy muhtarı ve köy imamı tarafından karışlanmasına, vaka sayılarının seyrine göre karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağına sürenin sonunda tekrar karar verilmesine, İlçe merkezinde, iki farklı dairesinde vaka görülen apartmanların tamamının 10 gün süreyle karantina altına alınmasına, bu apartmanlarda yaşayan kişilerin ihtiyaçlarının mahalle muhtarları ve azaları ile vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanmasına karar verilmiştir" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı