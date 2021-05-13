Kassam Tugayları: Ödediğimiz ve ödeyeceğimiz her bedel Mescid-i Aksa ve Kudüs'e fedadır
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Kassam Tugayları: Ödediğimiz ve ödeyeceğimiz her bedel Mescid-i Aksa ve Kudüs'e fedadır

Kassam Tugayları: Ödediğimiz ve ödeyeceğimiz her bedel Mescid-i Aksa ve Kudüs'e fedadır
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kudüs'ün, çatışmanın odak noktası, savaşların simgesi ve intifadaların tetikleyicisi olduğunu belirterek, "Ödediğimiz ve ödeyeceğimiz her bedel Mescid-i Aksa ve Kudüs'e fedadır.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kudüs'ün, çatışmanın odak noktası, savaşların simgesi ve intifadaların tetikleyicisi olduğunu belirterek, "Ödediğimiz ve ödeyeceğimiz her bedel Mescid-i Aksa ve Kudüs'e fedadır." dedi.

Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı el-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı kanlı saldırı ile buna karşı geliştirilen askeri direnişe ilişkin bilgi verdi.

Kassam Tugayları'nın saldırılarının İsrail'in kırılganlığını ortaya koyduğunu söyleyen Ebu Ubeyde, "Silahımız ve gücümüz toprağımız, halkımızı korumak ve kutsal değerlerimiz içindir." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları sırasında şehit olan Kassam liderleriyle ilgili taziye açıklaması da yapan Ebu Ubeyde, mesele düşmana savaş ise kırmızı çizgilerinin olmadığını söyledi.

Ebu Ubeyde, "Kudüs, çatışmanın odak noktası, savaşların simgesi ve intifadaların tetikleyicisidir. Ödediğimiz ve ödeyeceğimiz her bedel Mescid-i Aksa ve Kudüs'e fedadır." diye konuştu.

Bu savaşın, söz konusu direniş olduğunda Filistinlilerin tek bir vücut olduğunu gösterdiğini kaydeden Ebu Ubeyde, "Düşmanla savaşmaktan bir saat bile geri durmayacağız. Halkımız rahat olsun ki yeterli cephanemiz bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Ubeyde, ayrıca şunları aktardı:

"Nekbe'den (1948) bu yana devletlerin 10 tanesini bile atmaya cesaret edemediği büyük roket saldırıları gerçekleştirdik. Tel Aviv, Askalan, Kudüs, Dimona ve Aşdod ile Beer Şeva'yı (Biru's Sebi) bombalama kararı bizim için su içmekten daha kolay."

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olmuş, 487 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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