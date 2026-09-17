Kaspersky "MacSync" yazılımının güncel varyantını tespit etti

Kaspersky araştırmacıları, macOS işletim sistemini hedef alan ve "MacSync" adıyla bilinen bilgi hırsızı (infostealer) yazılımın güncel bir varyantını tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 döneminde "AMOS" hırsız yazılımının bir türevi olarak ortaya çıkan MacSync kapsamlı bir evrim geçirdi. Eylül 2026'da tespit edilen söz konusu son sürüm, karmaşık yeni bir bulaşma zinciri kullanarak, hedef sisteme hem bilgi hırsızı bir yazılım hem de arka kapı yüklüyor. Böylece oturum kimlik bilgileri, çeşitli kullanıcı verileri ve kripto varlıklar tehlikeye atılıyor.

Saldırı, kullanıcının cihazına kötü amaçlı bir dosyanın ulaşmasıyla başlıyor. Bu durum, kullanıcının belirli bir uygulama gibi gösterilen kötü amaçlı yazılımı indirmesi sonucunda gerçekleşebiliyor. Söz konusu uygulama, belge paylaşım, kripto cüzdan veya başka bir uygulama olarak sunulabiliyor ve cihazda bir dizi başka kötü amaçlı indirme ve manipülasyon gerçekleştiriliyor.

Bazı durumlarda saldırı zincirindeki kötü amaçlı indirmelerden biri, herkese açık iCloud takvim girdisinde ".ics" formatında barındırılıyor. Bulaşma sonucunda MacSync'in temel bileşenleri olan bilgi hırsızı ve arka kapı, cihaza yükleniyor.

Bilgi hırsızı çalıştırıldığında, kullanıcının indirdiğini düşündüğü uygulama gibi görünüyor ve kullanıcıdan yönetici hesabının parolasını girmesi isteniyor. Parola girildikten sonra ekranda uygulamanın "hasarlı" olduğu ve çöp kutusuna taşınması gerektiğini belirten bir bildirim görüntüleniyor. Bu yöntem, kullanıcının dikkatini dağıtmak amacıyla kullanılıyor.

Bilgi hırsızı, web tarayıcılarındaki gezinme geçmişi, çerezler ve kayıtlı kimlik bilgilerini, kripto cüzdan uygulamalarındaki verileri, Telegram mesajlaşma verilerini, cihazın oturum açma bilgilerini, parolasını ve "Keychain" dosyasını topluyor. Ayrıca yüklü uygulamaların listesinin yanı sıra cihazın modeli ve donanım bilgileri, SSH ve ZSH yapılandırmalarıyla diğer verileri de ele geçiriyor.

MacSync'in bir diğer bileşeni arka kapı, meşru Finder uygulaması gibi gizleniyor ve saldırganlara kullanıcının verilerine erişim imkanı sağlıyor. Saldırganlar, bu arka kapı aracılığıyla özellikle kullanıcının web tarayıcısına değiştirilmiş eklentileri uzaktan yükleyebiliyor. Söz konusu eklentilerin, büyük olasılıkla kripto cüzdan eklentilerini kötü amaçlı olanlarla değiştirmek için kullanıldığı düşünülüyor. Bunun yanı sıra saldırganlar, meşru Ledger kripto cüzdan uygulamasını kötü amaçlı bir kopyayla değiştirebiliyor, çeşitli sistem bilgilerini veya belirli kullanıcı dosyalarını toplayabiliyor ve başka amaçlarla rastgele kod çalıştırabiliyor.

Kaspersky güvenlik çözümleri, MacSync ailesiyle ilişkili tehditleri başarıyla tespit ederek, etkisiz hale getirebiliyor.

"Giriş kimliklerini koruyan kilit unsur, yönetici parolasıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Sergey Puzan, yeni keşfedilen MacSync sürümünün, sunduğu yeni yetenekler ve daha karmaşık hale getirilen enfeksiyon zinciriyle önceki varyantlardan belirgin şekilde ayrıldığını belirtti.

Tehdit aktörlerinin, kurbanın cihazına ilk erişimi sağlamak adına sosyal mühendislik yöntemlerini de hızla geliştirdiğini aktaran Puzan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, özellikle geliştiricisi güvenilir olmayan yeni uygulamalar yüklenirken son derece temkinli olunmalı. Kullanıcılara, indirdikleri yazılımların orijinal geliştiriciye ait olup olmadığını her zaman resmi ve güvenilir kaynaklardan doğrulamasını öneriyoruz. Cihazdaki en hassas verileri ve giriş kimliklerini koruyan kilit unsur, yönetici parolasıdır. Uygulamalar, bu parolayı talep ettiğinde kullanıcılar her zamankinden daha dikkatli yaklaşmalı."

Kaynak: AA