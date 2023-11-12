Google Play'de 3 Milyon Virüslü Android Uygulama Tespit Edildi

Kaspersky'nin yayınladığı rapora göre, Google Play Store'da 3 milyondan fazla virüslü Android uygulama bulunuyor. Bu uygulamaların toplamda 600 milyondan fazla indirildiği belirlendi. Raporda verilen örnekler ise durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor.

Kaspersky, yeni yayınladığı kötü amaçlı yazılım raporunda, Google Play, virüslü uygulama ile dolmuş durumda. Bu anlamda ilk tespitlere göre Google Play 3 milyondan fazla virüslü Android uygulama ile doldu. İşin kötü tarafı ise bu uygulamaların 600 milyondan fazla indirilmiş olması.

Google Play 3 milyon Android virüslü uygulama içeriyor! İşte bazıları

Android, her zaman için iOS'a göre çok daha fazla uygulamaya sahip olsa da, bu uygulamalar arasında virüslü uygulamaların olduğu da bilinenler arasında. Ancak şimdiye kadar Android virüslü uygulama sayısı bilinmiyordu. Bu anlamda Kaspersky yayınladığı rapora göre 3 milyondan fazla uygulamanın virüs içerdiği ortaya çıktı.

Yine bu uygulamaların 600 milyondan fazla indirilmiş olması da her uygulamanın en az 200 kere indirildiğini ortaya koyuyor. Ortaya çıkan raporda verilen bazı virüslü Android uygulamaları örnekleri ise tablonun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor.

Kaspersky raporuna da yansıyan en çarpıcı örnek iRecorder uygulaması. Uygulama ilk defa Eylül 2021'de Google Play'de karşımıza çıktı. Uygulama, Mayıs 2023'te kötü amaçlı yazılım içerdiği belli olana kadar 50 binin üzerinde bir indirme oranına sahipti.

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Uygulamaya Google Play'de listelendikten tam 11 ay sonra Trojan AhMyth, uygulamaya kötü amaçlı bir kod ekledi. Buna göre uygulama her 15 dakikada bir açık olmasa bile otomatik kayıt yaptı. Virüslü Android uygulamaları, genel olarak Google Play denetimlerinden bu şekilde geçiyor. İlk başta zararsız görünen uygulama, daha sonrasında güncelleme ile zararlı hale geliyor.

Kaspersky raporunda en fazla dikkat çeken kötü amaçlı yazılım ise SpinOk adını taşıyor. Bu kötü amaçlı yazılım kendisine mini oyunlar içinde yer buldu. Bu anlamda kullanıcılar SpinOk yazılımını, tam 200 virüslü Android uygulama üzerinden 451 milyon kere indirdi.

Diğer bir tehlikeli seçenek ise Minecraft benzeri oyunlarda karşımıza çıktı. Kaspersky raporuna göre bu uygulamaları ise kullanıcılar 35 milyon kez indirdi. Bu uygulamaların içinde ise HiddenAds adlı bir virüs yer alıyor.

Virüslü Android uygulamaları için Google ise yıllardır bir önlem alamadı. Bu anlamda her indirdiğiniz uygulama ve oyunda yorumları okumak önemli bir koruma sağlar. Özellikle uygulamaya bir veya iki yıldız veren yorumlar, bize uygulamanın amacı hakkında ipuçları veriyor. Burada telefonun fazla ısındığı ve çok pil harcadığı gibi tüyolar, uygulamanın virüs içerme ihtimalini güçlendiriyor. Eğer indirdiğiniz uygulama grafik performans istemiyorsa telefonunuzu çok ısındırması ve çok pil harcaması pek iyiye işaret değil.