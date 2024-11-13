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Kaspersky, KATA Ürününü Güncelledi

Kaspersky, KATA Ürününü Güncelledi
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Kaspersky, 'Kaspersky Anti Targeted Attack' (KATA) ürününü güncelleyerek, işletmelere yönelik artan siber tehditlere karşı geliştirilmiş koruma ve hızlı müdahale yetenekleri sunuyor. Yeni sürüm, gerçek zamanlı izleme ve tehdit algılama özellikleriyle güçlendirildi.

Kaspersky, "Kaspersky Anti Targeted Attack" (KATA) ürününü güncellediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumlar, giderek artan sayıda karmaşık tehdit, gelişmiş sürekli tehdit (APT) ve hedefli saldırıyla karşı karşıya kalıyor.

Yakın zamanda yapılan Kaspersky anketine göre, şirketlerin yüzde 77'si son iki yılda en az bir siber güvenlik olayı yaşarken, yarısından fazlası ise yaşadıkları olayların ciddi seviyede olduğunu bildirdi. Bu tür saldırılara karşı "proaktif" olarak korunmayan işletmeler, kendilerini çok ciddi ve maliyetli sonuçlara açık bırakıyor. Bu nedenle siber olaylar karşısında hızlı tespit ve mümkün olan en hızlı müdahale, şirketlerin korunmasında kilit rol oynuyor.

Kaspersky, bunları göz önünde bulundurarak, müşterilerinin mümkün olan en iyi siber güvenliğe sahip olmasını sağlamak için ürünlerini sürekli geliştiriyor. Şirket, bu kapsamda KATA ürününü güncelledi.

KATA, ağ düzeyinde gelişmiş tehdit keşfi ve "Uç Nokta Tespit ve Yanıt" (EDR) yeteneklerini bir araya getirirken, bilgi teknolojileri (BT) güvenlik uzmanlarına üstün çok boyutlu tehdit keşfi, öncü teknolojileri uygulama, etkili araştırmalar yapma, proaktif olarak tehdit avlama ile hızlı ve merkezi bir yanıt sunma için ihtiyaç duydukları tüm araçları sağlıyor.

KATA'nın güncellenen yeni sürümü, müşterilerin ağ içinde gerçek zamanlı izleme ve tehdit algılamaya odaklanan "Ağ Algılama ve Yanıt" (Network Detection and Response - NDR) özelliklerini etkinleştirmesine olanak tanıyor. "Yeni Aktarım Katmanı Güvenliği" (Transport Layer Security - TLS) parmak izi özelliğiyle müşteriler artık dahili ve harici trafiği, şifresini çözmeden analiz edebiliyor. Bu teknik, güvenlik tehditlerini tespit etmeye ve azaltmaya yardımcı olurken, farklı istemci ve sunucu türlerini de kategorize ediyor. Üründe ek gelişmiş NDR özellikleri ise 2025'in ilk yarısında kullanıma sunulacak.

Güncellenen platform, "Yönetilen Güvenlik Hizmet Sağlayıcısı" (MSSP) iş ortakları için daha esnek abonelik tabanlı lisanslama desteği sunuyor ve kapasite lisanslarını, aktivasyon kodları aracılığıyla otomatik olarak etkinleştirmelerine ve yenilemelerine olanak tanıyor.

"İşletmeler kapsamlı ve esnek siber güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Bulut ve Ağ Güvenliği Ürün Grubu Başkanı Timofey Titkov, işletmelerin kapsamlı ve esnek siber güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle ürünlerini sürekli geliştirdiklerini ve müşteriler için daha etkili ve güvenilir hale getirdiklerini belirtti.

Titkov, "Yeni KATA sürümü ile ağ tehditlerine karşı tespit ve müdahale yeteneklerini geliştirdik ve MSSP iş ortakları için basitleştirilmiş abonelik lisanslama desteği sağlayarak yönetim süreçlerini daha kolay ve hızlı hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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