Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kaspersky, Asya'da kamuya özel Windows 10'a yönelik saldırıda NetamLoader'ı buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaspersky, bir Asya ülkesinde kamu kurumlarına özel Windows 10 sürümünü hedef alan saldırıda NetamLoader kötü amaçlı yazılım altyapısını tespit etti. Saldırganlar meşru yazılım bileşenlerini kötüye kullandı; Kaspersky kurbanı buldu ve tehdidi bilinen grupla ilişkilendiremedi.

Kaspersky, bir Asya ülkesinde yalnızca kamu kurumlarının kullandığı özelleştirilmiş Windows 10 sürümüne yönelik saldırıda, meşru yazılım bileşenleri aracılığıyla devreye sokulan "NetamLoader" adlı yeni kötü amaçlı yazılım altyapısını keşfetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), bir Asya ülkesinde yalnızca kamu kurumları tarafından kullanılan özelleştirilmiş bir Windows 10 sürümünü hedef alan siber saldırıyı gün yüzüne çıkardı.

Saldırganlar, meşru yazılım bileşenlerinden yararlanarak daha önce bilinmeyen "NetamLoader" adlı kötü amaçlı yazılım altyapısını devreye soktu.

Söz konusu altyapı, faaliyetlerini gizlerken arka planda ek zararlı kodları alıp çalıştırabiliyor.

Kaspersky, tehdit izleme ağı üzerinden saldırının bir kurbanını tespit etti. Saldırıyı bilinen herhangi bir tehdit grubuyla ilişkilendiremedi. Zararlı yazılım, söz konusu işletim sistemine özel geliştirildi. Yaptığı işlemler arasında, sistemin kendi güncelleme bileşenine ait günlük kayıtlarındaki belirli girdileri silmek de bulunuyor.

Kaspersky'nin tehdide yönelik araştırması, şirketin bu yılın ilk yarısında Windows güncelleme klasöründeki bir arşiv dosyasında şüpheli bir yapılandırma dosyası tespit etmesiyle başladı.

Arşivde, üçüncü taraf yama yönetimi aracı Patch My PC yazılımının bileşenleri ve Microsoft tarafından imzalanmış bir modül de dahil olmak üzere çoğunluğu meşru yazılımlardan oluşan programlar yer alıyordu.

Saldırganlar, değiştirilmiş yardımcı dosyalar aracılığıyla söz konusu yazılımların zararlı talimatları yüklemesini sağladı.

Arşivin bulunduğu konum ve içeriği, saldırganların hedeflerine ulaşmak için yazılımların dağıtım veya güncelleme süreçlerini kötüye kullandığı olası bir yazılım tedarik zinciri saldırısına işaret ediyor.

Araştırmacılar, arşivin kurbanın sistemine nasıl ulaştığını gözlemleyemedi. Ayrıca elde edilen bulgular, Patch My PC'nin veya yazılımın dağıtım sistemlerinin ele geçirildiğini göstermiyor.

NetamLoader, zararlı içeriğini birden fazla kodlama, sıkıştırma ve şifreleme katmanından geçirerek açığa çıkarıyor. Ardından yürütmeyi meşru bir Windows sürecine taşıyarak zararlı faaliyetin ilk programla ilişkilendirilmesini zorlaştırıyor.

Zararlı yazılım tarama işlevlerine müdahale edebiliyor

Zararlı yazılım çerçevesi ayrıca kötü amaçlı yazılım tarama işlevlerinden birine müdahale ediyor ve araştırmacıların saldırıyı yeniden oluşturmasına yardımcı olabilecek dosyaları siliyor.

NetamLoader etkinleştikten sonra, ek talimatlar ve yapılandırma değişiklikleri almak için saldırganların kontrolündeki bir sunucuyla iletişim kuruyor. Araştırmacıların incelediği yapılandırma dosyasında, ilk bağlantı kurulmadan önce 20 ila 40 dakikalık bir bekleme süresi bulunuyor.

Sunucudan geçerli bir yanıt alınamazsa zararlı yazılım, yeniden denemeden önce 22 ila 28 saat bekliyor. Bu gecikmeler nedeniyle kısa süreli izleme oturumlarında incelenebilecek ağ etkinliği çok sınırlı kalabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT APAC ve META Araştırma Merkezi Başkanı Sergey Lozhkin, teknolojik egemenliğin birçok hükümet için öncelikli konulardan biri haline geldiğini belirtti.

Hükümetlerin kendilerine özel platformları kullanmalarının kontrol imkanı sağladığını vurgulayan Lozhkin, "Ancak bu, güncelleme kanallarından platformun dayandığı bakım araçlarına kadar tüm ekosistemin güvenliğini sağlamanız gerektiği anlamına da geliyor. Böyle bir ekosistemin olgunlaşması ise zaman alıyor. Bu vaka, savunma ekiplerinin yalnızca her bir programın meşru olup olmadığına değil, bileşenlerin birbiriyle nasıl etkileşim kurduğuna da bakması gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Olay iddia! ABD, 7 Kasım'da İran'a nükleer saldırı düzenleyecek

Netanyahu bastırıyor, Trump karar verecek! Gerçekleşirse vay halimize
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı

Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

Hastaların hayatıyla oynayanlara operasyon! Rakam dudak uçuklattı
AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi

AVM'de şoke eden görüntü! Kadın tokat attı, karşılığı sert oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hırsızın çaldığı gümüşü 45 bin liraya geri satın aldı! Adana'daki 115 kiloluk soygunda ikinci tutuklama

Çalınan gümüşünü kuyumcuda gördü, 45 bin liraya geri satın aldı
İsrailli yerleşimciler Filistinli çobanın 70 keçisini çaldı! O anlar kamerada

İsrailliler yine yaptı yapacağını! Gece karanlığında pes dedirten adım
Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum

Ve bomba patladı: Hayırlı uğurlu olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor

Bakanlık uyardı! Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat