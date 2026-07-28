Mirage Kitten Grubunun Yeni Siber Saldırı Araç Seti Keşfedildi

Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), Gelişmiş Kalıcı Tehdit (APT) grubu "Mirage Kitten" tarafından kullanılan yeni siber saldırı yazılım setini ortaya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni yazılım setinin tespitiyle ilgili ayrıntılar, Kaspersky'nin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine yönelik düzenlediği yıllık Siber Güvenlik Hafta Sonu etkinliğinde paylaşıldı.

Kaspersky araştırmacıları, APT grubunun Orta Doğu ve Afrika genelinde çeşitli kurbanları hedef aldığını belirledi.

Bunlar arasında Mısır'daki kuruluşlar, Ürdün ve Tanzanya'daki küçük ve orta ölçekli işletmelerle kamu kurumları, Pakistan'daki havacılık kuruluşları, Etiyopya'daki telekomünikasyon şirketleri ve Burkina Faso'daki finans sektörü kuruluşları yer alıyor.

Yeni siber saldırı araç seti, özel olarak geliştirilen üç programdan oluşuyor.

Araç setinin merkezinde, daha önce grupla ilişkilendirilen zararlı yazılımlarla kod yapısı ve davranış özellikleri bakımından benzerlik gösteren NightLedger adlı yeni keşfedilmiş Windows arka kapısı yer alıyor.

Bu benzerlikler nedeniyle Mirage Kitten grubuna atfedilen NightLedger, saldırganların ele geçirilen sistemleri uzaktan kontrol etmesine, komut çalıştırmasına, dosyaları görüntüleyip aktarmasına ve ekran görüntüsü almasına olanak sağlıyor.

NightLedger'a ArcBridge ve BridgeHead adlı iki gizli tünelleme aracı eşlik ediyor. Ele geçirilen bilgisayarları birer ara düğüme dönüştüren bu araçlar, saldırganların kendi sunucularındaki araçlardan kaynaklanan trafiği kurbanın bilgisayarı üzerinden yönlendiriyor.

Böylece trafik, kurbanın ağı içinden geliyormuş gibi görünürken saldırganlar da ağ güvenlik mekanizmalarını aşarak uzun süre fark edilmeden erişimlerini sürdürebiliyor.

Bu araçlardan ilki, nisanda Orta Doğu'daki kurbanları hedef alan saldırılar sırasında tespit edildi. Saldırganların, çoğu vakada sistemlere ilk erişimi nasıl sağladığı belirsizliğini koruyor.

Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) araştırmacıları, BridgeHead aracının Mısır'daki kurbanlara ait sistemlerde ve Pakistan'daki bir havacılık ve uzay kuruluşunun altyapısında, sistemlerin ele geçirilmesinin ardından yürütülen faaliyetlerde kullanıldığını tespit etti.

Bu vakalarda sistemlere yönelik sızma girişimleri, grubun daha önce kullandığı yöntemlerle örtüşen hedefli kimlik avı saldırılarının ardından gerçekleşti.

Saldırganlar, güvenilir markaları ve işe alım platformlarını taklit eden işe alım temalı mesajların yanı sıra kurbanları üçüncü taraf dosya paylaşım hizmetlerinde barındırılan zararlı arşiv dosyalarına yönlendiren sahte video konferans sayfaları kullandı.

"Kuruluşlar ve siber güvenlik ekipleri yetkinliklerini güçlendirmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Omar Amin, "Son bulgularımız, Mirage Kitten'ın Orta Doğu ve Afrika genelindeki hedefli siber casusluk operasyonlarını desteklemek amacıyla zararlı yazılım cephaneliğini geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Amin, kampanyanın dikkat çeken bir diğer yönünün ise grubun tünelleme araçlarını operasyonel araç setinin bir parçası olarak kullanmayı sürdürmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yöntem, saldırganların ağ kontrollerini aşmasına, ele geçirilen ortamlara gizli erişimi sürdürmesine ve tespit edilmelerini önemli ölçüde zorlaştırmasına olanak tanıyor. Bu tekniklerin uzun süreli ve gelişmiş yapısı göz önünde bulundurulduğunda, kuruluşların ve siber güvenlik ekiplerinin söz konusu bulguları tehdit değerlendirmelerine dahil etmeleri ve tespit ile müdahale yetkinliklerini güçlendirmeleri gerekiyor."

Kaynak: AA