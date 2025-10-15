Kaspersky, İnce İstemci Çözümünü GITEX 2025'te Tanıttı

Kaspersky, ince istemci (thin client) çözümü için geliştirdiği işletim sistemi Kaspersky Thin Client'ın 2.3 sürümünü Dubai'de düzenlenen teknoloji fuarı GITEX 2025'te tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ince istemciler, veri işleme ve yazılım çalıştırma gibi işlemleri merkezi bir sunucu üzerinde gerçekleştiren, yerel donanım yükü düşük cihazlar olarak tanımlanıyor.

Kaspersky tarafından geliştirilen yeni sürüm, performans, güvenlik ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli iyileştirmeler sunarken, çevre birimi uyumluluğunu da artırıyor. Yüksek güvenlik standartlarına ihtiyaç duyan sektörler için geliştirilen sistem, daha güçlü cihaz bağlantısı sunuyor.

Research Nester'a göre, ince istemci pazarı 2025'te 1,64 milyar dolar değerindeyken, bu rakamın 2035'e kadar 2,27 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, işlem yükünün büyük kısmının güçlü bir merkezi sunucu tarafından yönetildiği, uygun maliyetli, güvenli ve kolay yönetilebilir son kullanıcı bilişim çözümlerine olan artan taleple yönlendiriliyor.

Pazar büyümeye devam ettikçe, Kaspersky de ince istemciler için geliştirdiği işletim sistemini düzenli olarak güncelleyerek değişen ihtiyaçlara cevap veriyor.

Kaspersky Thin Client, şirketin güvenlik odaklı işletim sistemi KasperskyOS üzerine inşa edilmiş mikro-çekirdek tabanlı bir yapıya sahip bulunuyor. Secure-by-Design yaklaşımıyla geliştirilen sistem, güvenlik mekanizmalarının sürecinin başından itibaren yazılımın tüm aşamalarına entegre edilmesini esas alıyor. Merkezi yönetim ise Kaspersky Security Center üzerinden kolayca sağlanabiliyor.

Gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde Kaspersky Thin Client, yüksek güvenlik standartları ve performans gereksinimleri olan sektörler için ideal bir çözüm sunuyor.

Güvenli Tasarım yaklaşımıyla geliştirilmiş altyapı

Yeni güncelleme, geleneksel BIOS'u (Basic Input/Output System) değiştiren modern bir donanım yazılımı standardı olan UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) için kapsamlı destek sunuyor. UEFI, daha hızlı sistem açılış süreleri sağlarken, Secure Boot teknolojisiyle yetkisiz değişikliklere karşı güçlü bir koruma sunarak sistemin güvenlik seviyesini yükseltiyor.

Yeni sürümle birlikte USB sürücüler, yazıcılar, tarayıcılar, web kameraları ve kulaklıklar gibi yaygın çevre birimleriyle uyumluluk genişletildi. Sistem, hem Windows hem de Linux dağıtımlarında kullanılabiliyor.

Merkezi yönetim konsolu üzerinden yöneticiler monitörleri, uygulamaları ve masaüstü ile kilit ekran kişiselleştirmelerini tek noktadan yapılandırabiliyor. Son kullanıcılar için daha tanıdık bir deneyim ve yaygın cihaz desteği sunulurken, işletmeler de bakım maliyetlerinde tasarruf sağlıyor ve altyapı verimliliğini artırıyor.

Geliştirilen ekstra çözümlerle, kullanıcı konforunu ve operasyonel verimliliği artıracak yeni işlevlerle güçlendirildi. Örneğin, masaüstü ortamı artık kullanıcı tercihlerine göre yalnızca seçili uygulamaları gösterecek şekilde özelleştirilebiliyor, bu da iş akışını düzenliyor ve gereksiz dağınıklığı azaltıyor.

İşletim sistemi arayüzü şirketin marka standartlarına göre uyarlanabilir, böylece tutarlı bir görsel kimlik sağlanabiliyor. Ayrıca, video konferans desteği de entegre edilerek uzaktan teknik destek ve işbirliği süreçleri sorunsuz hale getirildi.

Kaspersky Thin Client 2.3, Centerm F620 donanım platformunda çalışıyor.

"Bu cihazlar kuruluşların siber güvenlik risklerini azaltmalarına yardımcı oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyOS İş Birimi Başkanı Dmitry Lukiyan, çabalarının, Kaspersky Thin Client'ı sürekli geliştirerek, çözümün yalnızca değişen pazar taleplerine uyum sağlamasını değil, aynı zamanda sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmasını garanti etmeye odaklı olduğunu belitti.

Lukiyan, ince istemcilere olan talebin artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu cihazlar kuruluşların siber güvenlik risklerini azaltmalarına yardımcı oluyor. Kaspersky Thin Client'ı temel alan Siber Bağışıklık (Cyber Immunity) yaklaşımı, eşsiz veri bütünlüğü ve güvenli uzak masaüstü bağlantıları sunarak, güvenilir ve dayanıklı bir BT altyapısının geliştirilmesini destekliyor."