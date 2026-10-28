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Kaspersky, Orta Asya'daki diplomatik kuruluşları hedef alan BlackX'i tespit etti

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Kaspersky GReAT, 2026'nın başında Orta Asya'daki diplomatik kuruluşları hedef alan APT saldırısını engelledi; saldırıda BlackX bootkit'i kullanıldı. BlackLotus'un modernize devamı olan yazılım, Baton Drop açığıyla Secure Boot'u aşmaya çalışsa da Kaspersky çözümü engelledi.

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), Microsoft'un yayımladığı güvenlik güncellemesindeki yetersizlikten yararlanarak saldırı gerçekleştiren gelişmiş yeni bir bootkit (kötü amaçlı yazılım türü) olan BlackX'i tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2026'nın başlarında Kaspersky güvenlik çözümleri, Orta Asya'daki diplomatik kuruluşları hedef alan bir gelişmiş kalıcı tehdit (APT) saldırısını engelledi.

Kaspersky GReAT'in daha sonra yürüttüğü araştırma, saldırganların Windows işletim sisteminin önyükleme sürecindeki güvenlik mekanizmalarını ve birçok üçüncü taraf güvenlik çözümünü atlatmak, ayrıca kurbanların cihazlarına fark edilmeden uzun süre erişim sağlamak üzere tasarlanmış karmaşık ve gizlenme kabiliyeti yüksek bir zararlı yazılım olan BlackX'i kullandığını ortaya koydu.

İnceleme, BlackX'in siber suçlular tarafından 2022'de karanlık ağda (Dark Web) satışa sunulan BlackLotus adlı zararlı yazılımın modernize edilmiş bir devamı olduğunu ortaya koydu. BlackX, bilgisayar açılırken yalnızca güvenilir yazılımların çalışmasını sağlamayı amaçlayan Secure Boot özelliğini aşabiliyor. Bunun için daha önce bilinen ve "Baton Drop" olarak adlandırılan bir güvenlik açığından yararlanıyor.

Microsoft bu güvenlik açığına yönelik bir yama yayımlamış olsa da korumanın bütünüyle devreye alınması için sistem yöneticilerinin belirli yapılandırma adımlarını manuel olarak tamamlaması gerekiyor. Bu adımları uygulamayan çok sayıda kuruluş savunmasız kaldı. Bu nedenle saldırganlar, yama uygulanmış sistemlerde bile Baton Drop güvenlik açığından yararlanabildi.

Saldırganlar, kurbanların iç ağlarına sızıp Windows sistemlerinde yönetici ayrıcalıklarını ele geçirdikten sonra BlackX bootkit'ini yüksek kalıcılık sağlayan ikincil bir zararlı yazılım olarak devreye aldı. Faaliyetlerini olay müdahale ekiplerinden gizlemek isteyen saldırganlar, bootkit bileşenlerini şifrelenmiş dosyalar ve tespit edilmekten kaçacak şekilde özel olarak tasarlanmış yükleyici programlar aracılığıyla hedef cihazlara aktardı.

Güvenlik açığından başarıyla yararlanılmasının ardından BlackX, güvenlik yazılımlarını devre dışı bırakmaya yönelik bir bileşen çalıştırıyor. Ancak Kaspersky'nin uç nokta koruma çözümü, zararlı yazılımın bu girişimini engelledi ve saldırı başarısız oldu. Saldırganlar güvenlik korumasını devre dışı bırakmayı başarsaydı, bir sonraki aşamada Google Drive, OneDrive ve Yandex Disk gibi meşru bulut hizmetlerinden yararlanarak gizli bilgileri çalmak ve kurbanların faaliyetlerini izlemek üzere tasarlanmış bir casus yazılım çalıştıracaklardı.

Kaspersky GReAT güvenlik uzmanı Georgy Kucherin, APT gruplarının, doğrudan siber suç dünyasından kod veya fikirleri ödünç aldığı durumlarla nadiren karşılaştıklarını bu nedenle BlackX'in ortaya çıkışının dikkati çekici olduğunu belirtti.

Kucherin, "Grup, ticari olarak sunulan bir siber suç aracını uyarlayarak Windows'un önyükleme sürecini korumak için tasarlanmış güvenlik mekanizmalarını aşabildi. Bu hibrit yaklaşım, gelişmiş tehdit aktörlerinin yüksek değer taşıyan ağlar üzerinde kalıcı ve görünmez bir kontrol sağlamak için her şeyi sıfırdan geliştirmesine gerek olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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