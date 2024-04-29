İSTANBUL (İHA) – Kaspersky, İstanbul Şeffaflık Merkezi'ni Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile açtı. Merkez, şirketin iş ortakları ve müşterilerinin yanı sıra siber güvenlik alanındaki düzenleyicilerin tüm Kaspersky şirket içi ürünlerinin kaynak kodunu, yazılım güncellemelerini ve tehdit tespit kurallarını inceleyebileceği bir tesis olarak hizmet verecek.

Şeffaflık Merkezi'nin açılışı, Kaspersky Kurucusu ve CEO'su Eugene Kaspersky'nin katılımıyla 12. Boğaziçi Siber Güvenlik Zirvesi'nde yapıldı. Merkez, şirketin iş ortakları ve müşterilerinin yanı sıra siber güvenlik alanındaki düzenleyicilerin tüm Kaspersky şirket içi ürünlerinin kaynak kodunu, yazılım güncellemelerini ve tehdit tespit kurallarını inceleyebileceği bir tesis olarak hizmet verecek. Ziyaretçiler, merkezde şirketin çözümlerine yönelik bağımsız denetimlerin sonuçlarını inceleyebilecekler ve Kaspersky çözümlerinde kullanılan yazılım bileşenlerinin listesine (Software Bill of Materials - SBOM) erişebilecekler.

Şirket, siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteriyor. Akademik kurumlarla yapılan eğitim projeleri de faaliyetlerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından imzalanan Mutabakat Anlaşması, gelecekteki akademik programlarda karşılıklı teknolojik işbirliği için bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

Kaspersky ve Boğaziçi Üniversitesi, Mutabakat Anlaşması'nın önemli bir bileşeni olarak, şirketin GTI'nın temellerinden biri olan Siber Kapasite Geliştirme Programı doğrultusunda, öğrencileri tedarik zincirindeki çözümlerin kalitesini ve güvenilirliğini değerlendirmeye yönelik metodolojiler ve teknikler konusunda eğitmeye odaklanacak bir Şeffaflık Laboratuvarı kuracak. Laboratuvarın çalışmaları aynı zamanda siber tehditleri tanıma konusunda yeterlilik geliştirmeye öncelik verecek. Şeffaflık Laboratuvarı, Kaspersky tarafından hem yerinde hem de çevrimiçi formatta sunulan uygulamalı eğitim seminerlerinden oluşacak.

İstanbul Şeffaflık Merkezi'nin açılışına ve Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanan Mutabakat Anlaşması'na ilişkin görüşlerini paylaşan Kaspersky Kurucusu ve CEO'su Eugene Kaspersky, "Türkiye ile profesyonel ve ticari bağlarımız bugün daha da güçlendi. Uzun süredir devam eden iş birliğimizi geliştirmenin bir sonraki adımı olarak İstanbul'da Şeffaflık Merkezi açtık ve Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliğimizi pekiştiriyoruz. Türkiye dijitalleşmesini sürdürürken ve tüm META bölgesinde bu trendin itici gücü olarak yer alıyor. Dijital yolculuklarının mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlamak için yerel kuruluşlarla uzmanlığımız kapsamında bilgi paylaşımımızı geliştirmekten onur duyuyoruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de son dönemde özellikle yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik alanlarında ortaya konan projeler ile ulusal ve uluslararası iş birliklerinin arttığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. İnci, Kaspersky iş birliğiyle kurulacak Şeffaflık Laboratuvarı'nın bu alanda ilerlemek isteyen öğrencilere katkı sunacağını belirterek, "Ülkemizi sadece bir teknoloji pazarı olarak görmek yerine, ülkemize yatırım yapan ve teknoloji transferini teşvik eden şirketlere öncelik verilmesinin önemini vurgulayan bu anlaşma, milli teknoloji girişimimiz çerçevesinde büyük değer taşıyor. Küresel siber güvenlik şirketleri çoğu zaman ülkemizi sadece kendi ürünleri için bir pazar olarak algılıyor ve ülkenin gelişimine yatırım yapmayı düşünmüyor. Ancak Kaspersky ile yapılan iyi niyet anlaşması, ülkemize yatırım yapma kararlılığını ortaya koyarak öncü bir örnek teşkil ediyor. Bu iş birliğiyle üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi ve Kaspersky, genç yeteneklerimize siber güvenlik alanında araştırma yapma olanağı sağlayacak ortak bir laboratuvar kuracak. Bu girişim hem alandaki yeterliliklerini artıracak hem de yurt içinde yeni siber güvenlik girişimlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak. Bu iş birliği için üniversitemizin tercih edilmesi, siber güvenlik alanındaki liderlik konumumuzun bir kanıtıdır. Rektör olarak göreve başladığım 2021 yılından bu yana, özellikle teknolojik alanlarda, dünyaca ünlü üniversitelerden doktorasını almış değerli bilim insanlarının bünyemize kazandırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. Ayrıca Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü'nü kurarak teknolojik ilerlemeye olan bağlılığımızı daha da güçlendirdik. Bununla beraber düzenlediğimiz siber güvenlik kampları gibi girişimlerle siber güvenlik alanında genç yetenekleri sürekli olarak yetiştirdik. Sanayi-üniversite işbirliği vizyonumuzla akademik dünyada artan başarımızı sürdürerek oyunun takipçisi değil, oyunun kurallarını değiştiren olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar ise "16 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Kaspersky olarak getirdiğimiz en büyük fark, çalıştığımız iş ortaklarımızla birlikte teknik ekibin yetiştirilmesine ciddi bir yatırım yapıyoruz. Türkiye'de en büyük açığı siber güvenlik iş gücünde görüyoruz. Dolayısıyla bu iş gücünü geliştirmek, siber güvenlik farkındalığını artırmak için işbirliklerinde bulunuyoruz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi ile bunlardan birini gerçekleştirdik. Şeffaflık Merkezi'nde siber güvenlik ile ilgili üst seviyede eğitimler verilecek" ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik ortamının evrimini sürdürdüğü günümüz koşullarında, Kaspersky dijital ekosistemleri koruma ve bireylerle kurumların dijital dünyada güvenli bir şekilde gezinmelerini sağlama görevini sürdürüyor. İstanbul'daki Şeffaflık Merkezi, Kaspersky GTI'ın bir parçası olarak zincirdeki 12'inci merkeze karşılık geliyor. - İSTANBUL