Kasapoğlu: "Bu Ülkenin Evlatlarının, Aydınlık Çocuklarının Yarınlarıyla Oynadılar"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Mardin'de ve ilçelerinde sizlerin yetkisini alan bir takım odaklar, yol yapacaklarına çukur kazdılar. O yolları imar edeceklerine mayınlar, bombalar döşediler. Bu ülkenin evlatlarının, aydınlık çocuklarının yarınlarıyla oynadılar. Evlerimizi, gönüllerimizi, beldelerimizi delik deşik ettiler" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Kasapoğlu, Midyat İlçesinde Barış ve Kardeşlik Parkında vatandaşlara hitap etti.

Midyat'ın kültür, medeniyet ve inanç mozaiği olma özelliğine değinen Kasapoğlu, "Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere, kin ve nefret odaklarına inat adaletle, sevgiyle, şefkatle bu bayrağı daha üstlere beraber çıkaracağız" diye konuştu.

Gelecek için çocukları için kadınlar için ve daha güçlü bir Türkiye için taş üstüne taş koyarak, usanmadan, küsmeden aşkla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kasapoğlu, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaktığı meşaleyi, belediyecilik anlayışını gayretle daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını aktardı.

"Mardin'de ve ilçelerinde sizlerin yetkisini alan bir takım odaklar, yol yapacaklarına çukur kazdılar" diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"O yolları imar edeceklerine mayınlar, bombalar döşediler. Bu ülkenin evlatlarının, aydınlık çocuklarının yarınlarıyla oynadılar. Evlerimizi, gönüllerimizi, beldelerimizi delik deşik ettiler. Midyat bu davada başımızı hiç bir zaman öne eğdirmedi. 31 Martta Midyatımızın güçlü mesajını tüm Türkiye'ye hatta dünyaya haykırmak zorundayız. Çünkü Bizi tökezletmek isteyenlere, ülkemize diz çökertmek isteyenlere inat hem Midyat'ta hem Mardin'de hem de diğer beldelerimizde AK Partimizin bayrağını en üste taşımak mecburiyetindeyiz."

AK Parti belediyecilik anlayışı ile kadınları ve çocukları merkeze alan hizmetler ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Midyat'ta başlatacağımız seferberlikle yüzme bilmeyen kalmayacak. İki yüzme havuzumuzu Midyatımıza kazandıracağız. Semt sahaları projemiz var. Futbol, basketbol ve voleyboldan oluşan on adet semt sahamızı Midyat'a kazandıracağız. İki gençlik merkezimizi de kazandıracağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu tesisleşmeyi son 17 yılda sporda ve her alanda gerçekleştirdik. Dünyanın en modern spor tesisleri ülkemizdedir. Bunları daha da yukarı çıkarmanın kararlığındayız. Bu vesileyle bahsettiğimiz bu projelerin birçoğunu yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz" sözlerini kaydetti.

Kasapoğlu, konuşmasının ardından alanda bulunan bulunan çocuklara futbol topu, kitap ve spor gereçleri dağıttı.

Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi

Bakan Kasapoğlu, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı, Midyat Kaymakamlığı ve Artuklu Üniversitesi tarafından hazırlanan Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi Projesinin protokol imza törenine katıldı.

Devlet Konuk Evinde ilçe kadınları ve gençleri tarafından telkari eserlerini inceleyen Kasapoğlu, daha sonra hazırlanan sunumu izledi. Protokolü imzalayan Kasapoğlu, projenin ilçenin ekonomik ve kültürel gelişimine kata değer sağlayacağını dile getirdi.

Kasapoğlu, imza törenin ardından ilçede bir düğün salonunda düzenlenen yemekte STK temsilcileri ve vatandaşlarla buluştu.

Bakan Kasapoğlu'na, ziyaretlerinde AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman ve İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.

Kaynak: AA