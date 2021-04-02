Kasaplardan maske takan hayvanların yer aldığı sticker

ANTALYA Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, maske takan hayvanların yer aldığı stickerları kasaplara dağıttı.

ANTALYA Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, maske takan hayvanların yer aldığı stickerları kasaplara dağıttı. Yardımcı, "Kasaplara gelen çocukların ilgisini çekmek ve vatandaşın maske kullanımını artırmak amaçlı hayvanlara da maske taktık" dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, koronavirüs önlemleri kapsamında kasaplara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Yardımcı, Cumhurbaşkanlığı'nca gönderilen, maske kullanımını artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla maske takan dana, kuzu, tavuk ve balık resimli stickerları kasaplara dağıttı.

Yardımcı, Covid-19'a karşı maske mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemli olduğunu vurgulayarak, kasaplara denetimler geçekleştirdiklerini ve kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Osman Yardımcı, "Covid-19 bilgilendirme çalışmalarına destek olmak için sticker yaptırdık. Kasaplara gelen çocukların ilgisini çekmek ve vatandaşın maske kullanımını artırmak amaçlı hayvanlara da maske taktık. Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışma. Antalya Kasaplar Odası olarak esnafımıza bunları dağıtıyoruz. Kendimiz ve sevdiklerimiz için kurallara uyalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN