Kasaplar Çarşısı yangın sonrası küle döndü

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Kasaplar Çarşısı yangın sonrası küle döndü Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gece 04.00 sıralarında çıkan yangında Kasaplar Çarşısı olarak bilinen kasap esnafının bulunduğu yer alevlere teslim oldu.

Kasaplar Çarşısı yangın sonrası küle döndü

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gece 04.00 sıralarında çıkan yangında Kasaplar Çarşısı olarak bilinen kasap esnafının bulunduğu yer alevlere teslim oldu. Alevler sabah saatlerinde kontrol altına alınmasına karşın soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Olay yerinde dükkanı bulunan esnaf ise yaşadıklarını ve mağduriyetini dile getirdi.

26 senedir Kızılcahamam'da esnaf olan Ahmet Dağcı, gece 04.38'de dükkanının alarmının çaldığını, hırsız sandığı fakat yangın olduğunu anladığı söyledi. 56 yaşındaki esnaf Dağcı, dükkanının küller içinde kaldığını ve devlet büyüklerinden yardım beklediğini belirtirken, yangından dolayı doğan zararının 1 milyon liraya yakın olduğunu aktardı. Aynı şekilde Kızılcahamam Kasaplar Odası Başkanı Ahmet Ural ise yangından dolayı ağır şekilde mağdur olduklarını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den zararların karşılanacağının sözünü aldığını kaydetti.

37 yaşındaki Kemal Güzel, çıkan yangında 7 dükkan sahibi olduğunu belirterek, tek sevindikleri noktanın can kaybı olmadığını vurguladı. 3 çocuk babası Güzel, Kızılcahamam'ın turistik bir yer olduğunu yangın dolayı oluşan zararın bir an önce karşılanması gerektiğini aktararak 7 dükkanının küle döndüğünü belirtti. 15 yıldır Kızılcahamam'da esnaf olan Güzel, Kasaplar Çarşısı'nın vernikli ahşaptan olduğunu, bundan dolayı da çabucak alev aldığını dile getirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise mağduriyet yaşayan esnafın gönlünü ferahlatacak açıklamalarda bulunarak yangını söndürmek için Belediye'nin imkanlarının tamamını kullandıklarını belirtti. Acar, Kızılcahamam'da daha önce de yangın çıktığını, bu yangınlara Kızılcahamam'da bulunan itfaiyelerin yetersiz kaldığını ve gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Acar, yangında 13 esnafa ait 22 dükkanın yandığını hatırlattı.

Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında itfaiyelerin soğutma çalışmalarının devam etmesinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait Mobil Laboratuvar aracı da yer aldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan MOLAB aracının amacı ise olay yerinden alınan numunelerin incelemelerini yapmak. Ayrıca olay yerinde çok sayıda polis, zabıta ekipleri hazır halde bulunuyor.

Öte yandan olay yeri havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK