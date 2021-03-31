Kasabayı kim yönetir? Kasaba nedir?

Kasaba kelimesi günlük hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkar. Köyden büyük şehirden küçük bir yerleşim yeri olan kasabanın yönetimi kimin elindedir? sorusu merak ediliyor. Peki, Kasabayı kim yönetir? Kasaba nedir? Kasabanın özellikleri nelerdir? Tüm bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasaba kelimesi günlük hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkar. Köyden büyük şehirden küçük bir yerleşim yeri olan kasabanın yönetimi kimin elindedir? sorusu merak ediliyor. Peki, Kasabayı kim yönetir? Kasaba nedir? Kasabanın özellikleri nelerdir? Tüm bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASABAYI KİM YÖNETİR?

Nüfus bakımından köyden büyük şehirden küçük olan kasabaların yönetimi sadece bir kişiye bağlı sayılmaz. Kasabanın yönetiminde zincirleme bir yönetim vardır. Şöyle ki;

Kasabaların bir bölümü ilçe olduğu için oraları ilçe kaymakamları yönetir. İlçe olmayan kasabaların yönetimi de ilçe olanlara bağlı olarak yönetilir.

Bununla birlikte kasabaların yerel yönetimini Belediye Başkanları ve Belediye Meclis üyeleri sağlar.

Kasabalarda mahalleler bulunduğundan dolayı mahalle yönetimini ise muhtarlar sağlar.

Dolayısıyla kasabaların yönetimini sağlayanlar;

-Belediye başkan ve meclis üyeleri,

-Kaymakamlar,

-Muhtarlardır.

KASABA NEDİR?

Kasaba, köyden büyük şehirden küçük yerleşim yeri. Henüz kırsal özelliklerini yitirmediği için şehir değildir fakat belirli oranda sanayi ve ticaret faaliyetlerine sahip olduğu için de köy olarak adlandırılamaz. Köy Kanunu, 2.000 ilâ 20.000 arası nüfusa sahip yerler için "kasaba" demektedir.

1924 kabul tarihli ve hâlen yürürlükte olan Köy Kanunu'nda kasabanın ne olduğu tanımlansa da (m.1) hukukumuzda "kasaba" diye bir kamu tüzel kişisi bulunmamaktadır. Bu fark, söz konusu kanunun eski ve günümüz şartlarına yönelik revize edilmemiş olmasından süregelmektedir.

Kısaca, bu nüfus aralığındaki yerlere kasaba denmesinin hukukî bir dayanağı yoktur; bunlar, büyüklük ve konumlarına göre köy, mahalle, belde veyahut ilçe merkezi olarak farklı idari statülerde bulunurlar.