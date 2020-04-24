Kaş'taki sedirler, 'Dostluk Sevgi Barış Anıt Ağaçları' olsun önerisi AKDENİZ Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN), Antalya'nın Kaş ilçesindeki 500- 1000 yaşındaki sedir ağaçlarının 'Dostluk Sevgi Barış Anıt Ağaçları- DOSEBANA' olması önerisinde bulundu.

AKDENİZ Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN), Antalya'nın Kaş ilçesindeki 500- 1000 yaşındaki sedir ağaçlarının 'Dostluk Sevgi Barış Anıt Ağaçları- DOSEBANA' olması önerisinde bulundu.

Merkezi Antalya'da bulunan kısa adı AKSAN olan Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği, hazırladığı bir proje ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak, Kaş'taki sedir ağaçlarının 'Dostluk Sevgi Barış Anıt Ağaçları- DOSEBANA' olması önerisinde bulundu. AKSAN yaptığı başvuruda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koronavirüs kabusu sona erdikten sonra, bakanlığın BM'ye başvurarak 2021- 2022 yıllarının 'Doğayla Dost Olalım- Dünya Dostluk Sevgi ve Barış Yılı' ilan edilmesi için öneride bulunmasını istedi.

AKSAN Başkanı Mehmet Rıza Ünlü, "Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bakanlığımıza resmi başvurumuzu yaptık. Bu konuda çalışmalar yaparken, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Yuvalıca Yaylası'nda, orman mühendisi ve Gömbe orman bölge şefiyken Ahmet Kocabıyık'ın 20 yıl çalışarak hazırladığı SEBANA Sevgi Barış Anıt Ağaçları Projesi karşımıza çıktı. Projeyle 1700 metre yüksekliğindeki Yuvalıca Yaylası'ndaki 500- 1000 yaşındaki sedir ağaçlarına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ülkemizdeki ve dünyadaki birçok devlet adamının, sanatçının, basın kuruluşlarının adı verilmiş. Biz bu önemli projenin adının kısa adı DOSEBANA (Dostluk Sevgi Barış Anıt Ağaçları) olarak değiştirilmesini istiyoruz. Bu aşamada adı geçen sedir ormanları korumaya alınsın. Ağaçların rölöve planı yapılsın. Ardından bu anıt ağaçlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana Cumhurbaşkanlarımızın, başbakanlarımızın, bakanlarımızın, ülkemizin, dünyanın, Türk dünyasının devlet adamlarının, sanatçıların, tarihte iz bırakanların, bilim insanlarının, Genelkurmay Başkanlarının, iz bırakan ormancıların adları verilsin. Bunlara Türkçe konuşan, Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının kurucuları, tarihi şahsiyetleri eklenebilir" dedi.'DOSTLUK, SEVGİ VE BARIŞ EVİ YAPILABİLİR'

Bu isimlerin Türkiye'deki büyükelçilikler, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının önerebileceğini aktaran Mehmet Rıza Ünlü, "Bu anıt ağaçlara verilecek isimler, AKSAN tarafından oluşturulacak bir bilim kurulu tarafından tespit edilip, son karar verilebilir. AKSAN Bilim Kurulu, başta Akdeniz Üniversitesi, çeşitli bakanlıkların temsilciliklerinden oluşabilir. Bu bölge kendine özgü bir düzenleme yapılarak turizme açılabilir. Bu bölgede tesisler oluşturulabilir. Ağaçların giriş bölgesine bir kapı ile girilebilir. Buraya bir dostluk, sevgi ve barış evi yapılabilir. Bu evde bir müze, girişte otoparklar oluşturulabilir. 7 kilometrelik yürüyüş yolunda yürünecek, yöresel Yörük çadırları kurularak, kampingler oluşturulacak, yöresel yemekler ikram edilecek, kısacası bölgeye can katacak, dünyanın ilgisine çekecek bir projeyi yaşama geçirmek istiyoruz. Bir sevgi ve barış türküsü besteleyerek, yöreye gelenlere dinleteceğiz. Bir dünya projesini Tarım ve Orman Bakanlığımıza sunduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA