Karting Mücadelesi Körfez'de yaşandı

NG Kütahya Seramik ana sponsorluğunda Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından organize edilen 2021 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, 14-15 Ağustos tarihlerinde TOSFED Körfez Karting Pisti'nde koşuldu.

NG Kütahya Seramik ana sponsorluğunda Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından organize edilen 2021 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, 14-15 Ağustos tarihlerinde TOSFED Körfez Karting Pisti'nde koşuldu. 5 ayrı kategoride toplam 41 sporcunun start aldığı organizasyonda, Cumartesi ilk yarışlar Pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışların ardından podyuma çıkmaya hak kazanan sporcular ödüllerini aldı.

Mini Kategoride birinciliği İskender Zülfikari kazanırken, Teoman Hoşkin ikinci ve Erin Ünlüdoğan da üçüncü oldular. Mini Kadınlarda ise BOM Karting takımı sporcusu Zeynep Büyükpınar birinciliği elde etti. Formula Junior'da Emir Tanju ilk sırayı elde ederken, hafta sonunu Sarp Arhan Or ikinci ve Batı Ege Yıldırım da üçüncü sırada tamamladı. Ayşe Çebi en hızlı junior kadın olurken Leyla Sulyak ikinci sırada yer aldı. 15 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan Formula Senior'da Zekai Özen birincilik kürsüsüne çıkarken, onu ikinci sırada Kerim Sulyak ve üçüncü sırada Mert Ali Sarıçiçek takip ettiler. Senior kadınlarda BOM Karting takımı sporcusu Ayda Biter birincilik kupasına uzanan isim olurken, Sude Nur Yurdagül ikinci ve Seda Kaçan da üçüncü sırada yer aldılar. Formula Master kategorisinde ise Mehmet Çınar birinci olurken, Mehmet Yaman da ikinciliği kazanan sporcu olurken, yarışın takımlar birincisi ise Dynamic Racing Team oldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen, 9 yaş altı sporcuların katılımına açık TOSFED Micro Destek Kupası'nda ise Rüzgar Evci üç yarış sonunda en yüksek puana ulaşarak birinciliğe uzanırken, Can Özler ikinciliği ve Cem Karakömür de üçüncülüğü kazanan sporcular oldular.

Kaynak: Bültenler