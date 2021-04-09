Kartal Erzurumlular Vakfına yeni yönetim
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Kartal Erzurumlular Vakfına yeni yönetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartal Erzurumlular Vakfına yeni yönetim

Kartal Erzurumlular Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'nda yapılan olağan genel kurul toplantısında yeni bir yönetim işbaşına geldi.

Kartal Erzurumlular Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'nda yapılan olağan genel kurul toplantısında yeni bir yönetim işbaşına geldi.

Vakıf merkezinde pandemi kurallarına uygun olarak yapılan genel kurul toplantısında tek liste halinde yönetime talip olarak seçilen Öner Kalkan ve ekibi görevi devraldı.

Teşekkür konuşması yapan Öner Kalkan, vakıfta öncelikle kurumsal kimlik çalışması konusunda yapılacak çalışmaların ardından vakıf tüzüğüne uygun olarak eğitim, kültür, yardımlaşma ve hemşerilerle daha yakın diyaloglarla aktif bir takım çalışmalar yapılacağını belirtti.

Avukat Metin Gezmişoğlu, siyaset üstü çalışmalar yapılması tavsiye etti

Vakıfın önceki dönemlerde Başkanlığını yapan Avukat Metin Gezmişoğlu yaptığı konuşmasında özellikle vakıf faaliyetlerinin aktif şekilde tüzüğe bağlı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gezmişoğlu; "Vakfımız mutlaka siyasetten uzak tutulmalıdır, vakıfta siyasete asla müsaade edilmemelidir. Vakıf yöneticileri kılı kırk yararak hizmet yapmalıdır, vakfın malını varlıklarını çok büyük hassasiyet göstererek sahip çıkmalıdırlar. Ben isterdim ki, yaklaşık on senedir bu vakıfta yöneticilik yapanlar bugün bir iki paragrafa sıkıştırılmış bir sayfalık çalışma raporu yerine 10 -15 sayfalık faaliyet raporu duymak isterdik. Yardımlaşma dayanışma çalışmalarından ibaret olmamalı, yani eğitim ve kültür çalışmalarına daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bu vakıfa maddi veya manevi katkısı olacak nitelikli üyeler yapılmalıdır. Yönetim kurulu üyelerinin en az üç kişinin önerisi ve yönetim kurulunun dörtte üçü kararı ile üye kabul edilmelidir. Vakıflar çok fazla sayıda üye almak yerine nitelikli üye yapılmasına dikkat edilmelidir" dedi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Asil; Öner Kalkan, Selçuk Özkavcı, Mithat Çevik, Behiç Çetin Kenan Gülerci, Lale Dondurmacı, Ahmet Turan, Nuran Ergüler Turgay Demir, Yaşar Demir, Muhsin Güneş ve Hüseyin Yer

Disiplin Kurulu; Metin Gezmişoğlu, Ekrem Ali Akgün ve Üzeyir Yerdelen - ERZURUM

Kartal Erzurumlular Vakfına yeni yönetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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